Panna młoda. Koniec 3 sezonu bez Cihana w pożegnaniu Hancer. Co z finałem tureckiego serialu w TVP?

Koniec 3. sezonu serialu „Panna młoda" w Turcji. Czy będzie ciąg dalszy?

Widzowie w Turcji pożegnali się już z 3. sezonem „Panny młodej”, co nie jest równoznaczne z całkowitym zakończeniem produkcji. Odtwórczyni roli Hancer, Talya Çelebi, uspokoiła fanów za pośrednictwem Instagrama, informując, że przygody głównych bohaterów doczekają się kontynuacji. Widzowie będą musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, zanim poznają dalsze losy Hancer i Cihana po dramatycznym finale.

Zakończony niedawno 3. sezon „Panny młodej” zamknął się liczbą 463 odcinków w oryginalnej wersji. Finałowy epizod dostarczył ogromnych emocji, gdyż w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, przez co życie Hancer znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie. Mimo tak tragicznych okoliczności, główna bohaterka ma przetrwać to zdarzenie.

Ile odcinków „Panny młodej" wyemituje TVP? Czeka nas długa przerwa

Obecnie Telewizja Polska zamierza pokazać 320 odcinków „Panny młodej”, co stanowi odpowiednik dwóch pierwszych sezonów. Należy pamiętać, że oryginalne tureckie epizody mają inną długość, co powoduje przesunięcia w polskiej numeracji. Biorąc pod uwagę aktualne tempo emisji na antenie TVP, finał 2 sezonu obejrzymy najwcześniej w przyszłym roku, choć i ta data może ulec zmianie.

Kulisy 3. sezonu „Panny młodej". Talya Celebi żegna się z planem bez Cenaya Turksevera

Żegnając się z planem „Panny młodej”, Talya Celebi opublikowała na swoim instagramowym profilu nieznane zdjęcia zza kulis wszystkich trzech serii. Przy okazji zasugerowała fanom, że przed jej bohaterką jeszcze wiele niebezpiecznych sytuacji, w tym bezlitosne starcia z odwiecznym wrogiem, Beyzą.

Co ciekawe, w poście zamieszczonym przez aktorkę zabrakło wspólnych ujęć z serialowym mężem. Pomimo nieobecności Cenaya Turksevera na pożegnalnych zdjęciach Hancer, fani mogą być spokojni, bo aktor pozostanie w obsadzie do samego końca 3. sezonu. To właśnie Cihan w ostatnim 463. odcinku "Panny młodej" będzie z niecierpliwością wyczekiwał powrotu Hancer tuż przed tym, jak domem wstrząśnie wybuch gazu.