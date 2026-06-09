Zagrożenie nad Deryą zawisło już w 943. odsłonie serialu. To wtedy Ferit, pragnąc ochronić Ayse przed groźnymi zamiarami Deryi, podjął radykalne kroki. Mężczyzna zamontował w mieszkaniu kobiety urządzenia podsłuchowe, by zdobyć jednoznaczne dowody winy. Derya jednak szybko zorientowała się w sytuacji. Odkrycie podsłuchu uświadomiło jej, że przeciwnik rozszyfrował jej plany. Wiedząc, że w każdej chwili mogą pojawić się mundurowi, postanowiła niezwłocznie podjąć działania ratunkowe.

Najpopularniejsze tureckie seriale ostatnich lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Derya ucieka przed policją w 944. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Derya znalazła się w potrzasku i w 944. epizodzie stawia wszystko na jedną kartę. Korzystając ze wsparcia oddanego Utku, inicjuje skomplikowaną ucieczkę, która ma pomóc jej wymknąć się z policyjnych rąk. Ryzyko jest ogromne, a cel jasny. Kobieta zamierza niepostrzeżenie opuścić kraj i zniknąć bez śladu. Najbliższe odcinki odpowiedzą na pytanie, czy ten ryzykowny krok zagwarantuje jej wolność, czy funkcjonariusze zdążą zareagować, zanim podejrzana ulotni się na dobre.

9

Gdzie i kiedy oglądać 944. odcinek "Dziedzictwa"?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 944. odcinka przypadnie na środę, 10 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym umknie telewizyjna transmisja, znajdą powtórki i wcześniejsze epizody na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo" - obsada i zarys fabuły

Historia kręci się wokół sióstr Seher i Kevser, wychowanych w skromnym, lecz pełnym miłości domu przez ojca, Yusufa. Życie obu kobiet ulega zmianie, gdy Kevser wychodzi za mąż za mężczyznę z zamożnej rodziny Kyrymly. Para ma syna, któremu nadają imię Yusuf. Szczęście nie trwa długo - Kevser traci męża, a później zapada na śmiertelną chorobę. Umierając, błaga siostrę o zaopiekowanie się jej 5-letnim dzieckiem. Po jej odejściu, mały Yusuf trafia pod skrzydła oschłego i surowego Yamana. Seher decyduje się podjąć walkę o odzyskanie siostrzeńca.

Na ekranie pojawiają się między innymi:

Halil Ibrahim Ceyhan (w roli Yamana)

Sıla Türkoğlu (jako Seher)

Berat Rüzgar Özkan (grający Yusufa)

Gülderen Güler (wcielająca się w Kiraz)

Melih Özkaya (jako Ali)

Tolga Pancaroglu (jako Ziya)

İpek Arkan (w roli Duygu)

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)