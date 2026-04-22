Dziedzictwo, odcinek 897: Cansel odkryje prawdę i przyszykuje intrygę. Zaplanuje bezwzględną zemstę - ZDJĘCIA

Nowy plan Cansel w 897. odcinku serialu "Dziedzictwo" na TVP1

Złość zdominuje Cansel w 897. odcinku "Dziedzictwa", gdy na jaw wyjdzie brak majątku Nany i Yusufa, który wcześniej należał do Yamana. Pozbawieni środków przez bezlitosnego Truciznę, nie będą pasować do planów kobiety. Liczyła ona, że po ślubie Maryam i Poyraza również sama się obłowi, ale mąż błyskawicznie wyprowadzi ją z błędu.

Kobieta szybko dojdzie do wniosku, że dalsze swatanie pary mija się z celem. Kontynuacja tego związku w żadnym stopniu jej się nie opłaci, zwłaszcza że nie przyniesie to oczekiwanych korzyści finansowych z jej rzekomego wsparcia.

12

- Idiotka. Niepotrzebnie robiłaś sobie nadzieje. Nie mają ani grosza. Znowu się nie udało. Znowu moje marzenia legły w gruzach - powie do siebie wściekła Cansel.

Spotkanie w parku i wielkie odkrycie Cansel w "Dziedzictwie"

Bratowa mężczyzny znajdzie się w odpowiednim miejscu i czasie. Odkryje, że Nana i Poyraz zbliżyli się do siebie, przyłapując ich na rozmowie na parkowej ławce. Maryam będzie próbowała przeprosić za nieuzasadniony policzek wymierzony wcześniej, który był efektem podsłuchanej rozmowy.

Opiekunka Yusufa wcześniej błędnie zrozumiała słowa Poyraza do matki, myśląc, że jest w niej zakochany. Kiedy pomyłka wyjdzie na jaw, w 897. odcinku postanowi zadośćuczynić za swoje zachowanie. Poyraz sam będzie oczekiwał wyjaśnień, a tę delikatną sytuację przerwie obserwująca ich Cansel.

Zemsta z pomocą teściowej w 897. odcinku "Dziedzictwa"

Zbulwersowana brakiem majątku Nany, wścibska Cansel nie będzie zamierzała odpuścić. Postanowi zniszczyć rodzącą się relację, która jej zdaniem przyniosłaby jej jedynie straty, gdyby Maryam została częścią rodziny. Wymyśli przebiegłą intrygę, mającą na celu definitywne usunięcie Nany z ich życia.

Tym razem jednak, w 897. odcinku, nie będzie działać w pojedynkę, lecz zaangażuje swoją teściową, która również nie będzie darzyć Nany sympatią. Sojusz z matką Poyraza, stającą po stronie Cennet, zapowiada poważne kłopoty dla Maryam i Yusufa w nadchodzących wydarzeniach.

- No proszę. Spotykają się w parku jak dwa gołąbki. To twoja zasługa Cansel. Dziewczyna nie próżnuje. Ale nie, nigdy na to nie pozwolę! Powiem mamie, że ludzie o nich plotkują. To da mi popalić... Zburzę to gniazdko szybciej niż je zbudowałam - zapowie złowrogo kobieta, robiąc im zdjęcia.