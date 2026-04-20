Dziedzictwo, odcinek 895: Chciwa Cansel uknuje intrygę. Zaskakujący obrót spraw w zamkniętym pokoju - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 895 - emisja na TVP1

W nadchodzącym, 895. odcinku telenoweli "Dziedzictwo" (emisja w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1) przebiegła Cansel obmyśli chytry plan zeswatania Nany i Poyraza. Głównym motywatorem do działania staną się dla niej pieniądze, o których usłyszy w kontekście bajecznie bogatego, zmarłego narzeczonego Maryam. Kobieta uzna, że zbliżenie dawnej ukochanej zmarłego bogacza do jej szwagra przyniesie wymierne korzyści majątkowe.

Cansel z dnia na dzień całkowicie odmieni swoje zachowanie względem Nany oraz małego Yusufa. Starannie przygotuje Maryam, by wywarła jak najlepsze wrażenie, a chłopca celowo zabierze z domu, tworząc idealną okazję do zamknięcia Nany i Poyraza w jednym pomieszczeniu.

10

Cansel realizuje swój plan wobec Nany i Poyraza w "Dziedzictwie"

Sprytna bohaterka w 895. odsłonie "Dziedzictwa" zaaranżuje doskonałe warunki do narodzin płomiennego uczucia. Z początku wszystko potoczy się dokładnie po jej myśli. W opustoszałym domu nikt nie będzie w stanie otworzyć drzwi zamkniętym "gołąbkom", co pozwoli im na intymną chwilę zapomnienia.

Niestety, chciwa synowa nie weźmie pod uwagę nagłego pogorszenia stanu zdrowia Cennet. Seniorka, z którą Cansel wyjdzie z posiadłości, stanowczo zażąda szybkiego powrotu ze względu na złe samopoczucie. Kobiety zjawią się w domu w kulminacyjnym momencie, a matka Poyraza od razu skieruje swoje kroki do sypialni Nany, bezceremonialnie przerywając zbliżenie pary.

Niespodziewany powrót Cennet w 895. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Gdy tylko zszokowana matka otworzy drzwi w 895. odcinku "Dziedzictwa", Poyraz natychmiast odsunie się od Nany. Mężczyzna zagra zadowolonego z nagłego ratunku ze strony matki, co mocno zirytuje obserwującą wszystko z boku Cansel.

- Mamo, wreszcie jesteście - rzuci Poyraz.

- Co robicie? - dopyta Cennet.

- Przeciąg zatrzasnął drzwi... Nie mogliśmy wyjść, więc jemy pomarańcze. Na szczęście szybko wróciliście - wyjaśni jej syn.

- Wiedźma Cennet i po co było tak pędzić? Tak się napracowałam, a ta wszystko zepsuła - powie do siebie Cansel.

Niezręczna sytuacja sprawi, że w 895. epizodzie tureckiego hitu sama Cennet poczuje potrzebę wytłumaczenia się przed młodymi ze swojego nagłego powrotu. Seniorka pośpiesznie opuści sypialnię Nany, jednak jej zawiedziona synowa nie będzie w stanie ukryć głębokiej frustracji z powodu zrujnowanej intrygi.

- Gdyby nie skończyło mi ciśnienie, nie wrócilibyśmy tak szybko. Wróciłam w samą porę inaczej.. godzinami byście tu. Nieważne, położę się. Głowa mi pęka - wytłumaczy się seniorka.

- Tyle zachodu na nic - kontynuuje do siebie Cansel.