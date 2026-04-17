Dziedzictwo, odcinek 893: Pierwszy uśmiech Nany po śmierci Yamana! Poyraz zdobędzie się na nietypowy gest - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 893. Poyraz odwiedzi Nanę w szpitalu

Zgodnie z harmonogramem, 893. epizod tureckiej produkcji "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1. W tej odsłonie widzowie zobaczą, jak Poyraz przybywa do placówki medycznej, by sprawdzić stan zdrowia Nany, która ucierpi w wyniku dramatycznej konfrontacji z Szakalem. Mężczyzna ostrożnie wejdzie do sali szpitalnej i zacznie bacznie obserwować pogrążoną we śnie Maryam. Kobieta wkrótce odzyska świadomość i natychmiast zauważy intensywny wzrok swojego wybawcy.

Taka sytuacja nie ujdzie płazem, a Nana bez dłuższego namysłu skonfrontuje się z Poyrazem. Jej bezpośrednie pytanie błyskawicznie spotyka się z ripostą, co staje się zapalnikiem do ich kolejnej, niezwykle charakterystycznej sprzeczki.

- Co się stało? Dlaczego tak patrzysz? - spyta zaskoczona Nana.

- W życiu nie widziałem większej wariatki... Mówiłem, żebyś została. A ty ukradkiem poszłaś do tego potwora - przyzna jej Poyraz.

- Nie puściłbyś mnie, gdybym powiedziała. Ty też nikogo nie słuchasz. Kazałam ci odejść i nie posłuchałeś... Jesteśmy kwita - uzna Maryam.

- O nie! Tak łatwo się nie wykręcisz. Mogłaś zginąć. Kobieta nie powinna robić takich rzeczy - stwierdzi mężczyzna, czym tylko doleje oliwy do ognia.

Maryam straci cierpliwość w 893. odcinku serialu "Dziedzictwo"

Słowa Poyraza podziałają na Nanę jak płachta na byka. Zirytowana bohaterka błyskawicznie przejdzie do defensywy, przypominając mężczyźnie o swoich dotychczasowych, samodzielnych osiągnięciach. Chcąc udowodnić mu bezpodstawność jego uprzedzeń wobec kobiet, stanowczo wymieni swoje zasługi w walce o przetrwanie.

- Miesiącami chroniłam Yusufa bez niczyjej pomocy. Jako kobieta utrzymywałam nas przy życiu - wypomni mu Nana.

- Już dobrze. Widzę, że się zdenerwowałaś - spróbuje uspokoić ją Poyraz, ale nieskutecznie - Oczywiście, kobiety nie są gorsze od mężczyzn. Umiem jeździć konno, strzelać z łuku... Ty to potrafisz?

Właśnie w tej chwili Poyraz decyduje się na komentarz, który całkowicie zbije Nanę z pantałyku, a zarazem mocno ją rozbawi. Kobieta zupełnie nie będzie zakładać takiego obrotu dyskusji w 893. odcinku "Dziedzictwa".

- Brawo, kolego! Jutro będziesz rządzić dzielnicą! - zapowie Poyraz.

- Kolego? - zdziwi się Nana.

- Skoro nie chcesz, żebym mówił kobieta. Będę cię nazywał kolegą - wyjaśni jej, czym już do końca ją rozbawi - Dobrze.

Początek nowego romansu Nany i Poyraza w telenoweli "Dziedzictwo"?

To z pozoru błahe zdarzenie będzie miało ogromne znaczenie dla pogrążonej w żałobie bohaterki. Zabawne podsumowanie ze strony Poyraza wywoła u Nany pierwszy, autentyczny uśmiech odkąd na zawsze pożegnała swojego ukochanego Yamana. Mimo że od tragicznej straty narzeczonego upłynęło już mnóstwo czasu, Maryam dopiero w tym momencie pozwoli sobie na drobną chwilę beztroskiej radości.

W przeciwieństwie do wcześniejszych sytuacji, kiedy to będzie hamowała swoje emocje i z trudem powstrzymywała się przed rzuceniem się na szyję Poyrazowi po tym, jak ocali ją z rąk Szakala, tym razem da upust swoim uczuciom. Wszystkie te drobne gesty i wspólne przeżycia w 893. odcinku "Dziedzictwa" wyraźnie sugerują, że relacja tej dwójki powoli wkroczy w zupełnie nowy, znacznie bardziej zażyły etap.