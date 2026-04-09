Dziedzictwo, odcinek 893: Ferit i Ayse zdecydowali się być razem dla dobra córki? Doga jest pewna, że rodzice wezmą ślub

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-04-09 12:57

„Dziedzictwo” to poruszająca opowieść o Seher i Yamanie, którzy każdego dnia walczą o lepsze jutro dla małego Yusufa. Ta popularna telenowela obfituje w dramatyczne decyzje i zaskakujące zwroty akcji, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Kolejna dawka ogromnych emocji czeka na fanów produkcji już 18 kwietnia, kiedy stacja TVP1 wyemituje 893. odcinek. Zobaczymy jak Nana dochodzi do siebie w szpitalnym łóżku, a także dowiemy się jak wyglądają relacje Ayse i Ferita. Czy zdecydowali się być razem dla dobra córki?

Ujęcie z bliska Ferita i Ayse z telenoweli „Dziedzictwo", z wyraźnym grymasem na ich twarzach, wskazującym na trudne emocje.
Dziedzictwo, odcinek 893: Doga wierzy, że jej rodzice znów będą razem – Ferit i Ayse stoją przed trudnym wyborem Dziedzictwo, odcinek 893: Doga wierzy, że jej rodzice znów będą razem – Ferit i Ayse stoją przed trudnym wyborem Dziedzictwo, odcinek 893: Doga wierzy, że jej rodzice znów będą razem – Ferit i Ayse stoją przed trudnym wyborem Dziedzictwo, odcinek 893: Doga wierzy, że jej rodzice znów będą razem – Ferit i Ayse stoją przed trudnym wyborem
Podsumowanie wydarzeń. Co działo się w 892. odcinku Dziedzictwa?

W poprzednim epizodzie o numerze 892 Ferit odczuwał sporą złość na Ayse, ponieważ kobieta uporczywie ignorowała jego połączenia telefoniczne. Sytuacja uległa jednak diametralnej zmianie, kiedy mężczyzna odkrył ją nieprzytomną po zażyciu niewłaściwych leków, które wywołały silną reakcję alergiczną. Zdecydował się na natychmiastowy rozejm i otoczył ją troskliwą opieką, natomiast sama Ayse szczerze przyznała się do popełnionych w przeszłości błędów. Wszystko to z ukrycia bacznie śledziła Derya. W międzyczasie Trucizna wydał Szakalowi rozkaz zamordowania Nany oraz Nazli, jednak uciekinierkom udało się zbiec. W ostatecznym rozrachunku Poyraz zdążył je odnaleźć na czas, zabił Szakala, a Trucizna trafił prosto w ręce policji, dzięki czemu Nana i mały Yusuf mogli wreszcie poczuć się bezpiecznie.

Streszczenie 893. odcinka telenoweli Dziedzictwo. Doga wierzy w cud

Najbliżsi Poyraza są wprost wniebowzięci po tym, jak udało się wyrwać Nazli z łap Trucizny. Nana powoli wraca do zdrowia w szpitalnej sali, a Poyraz wiernie towarzyszy jej każdego dnia, nie odstępując łóżka nawet na krok. Przynosi jej nawet przepyszne posiłki z zewnątrz, kiedy pacjentka kategorycznie odmawia jedzenia ze szpitalnej stołówki. Równolegle Ferit i Ayse po cichu marzą o powrocie do dawnej, szczęśliwej relacji, chociaż żadne z nich głośno nie dopuszcza do siebie myśli o takim scenariuszu. Z kolei ich córka Doga jest głęboko przekonana, że jej rodzice wkrótce znów stworzą zgrany duet. Aby pomóc dziewczynce zrozumieć skomplikowaną sytuację dorosłych, Ferit i Ayse podejmują wspólną decyzję o skonsultowaniu się z wykwalifikowanym specjalistą.

Dziedzictwo, odcinek 893: Ferit i Ayse zdecydowali się być razem dla dobra córki? Doga jest pewna, że rodzice wezmą ślub
Galeria zdjęć 11

Gdzie i kiedy oglądać 893. odcinek serialu Dziedzictwo?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizorów przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli punktualnie o godzinie 16:05 na kanale TVP1. Najnowszy, 893. odcinek telenoweli zostanie zaprezentowany widzom w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły w tym czasie śledzić losów ulubionych bohaterów na żywo, mają doskonałą alternatywę. Nic straconego, ponieważ wszystkie zaległe oraz bieżące epizody można swobodnie oglądać za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

O czym opowiada Dziedzictwo? Poznaj fabułę i obsadę

Głównymi bohaterkami historii są dwie siostry, Seher i Kevser, które wychowały się w skromnym, ale niezwykle kochającym się domu Yusufa. Ich życiowe ścieżki drastycznie się rozdzielają w momencie, gdy Kevser bierze ślub z zamożnym członkiem wpływowego rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi syna, któremu nadaje imię po swoim ojcu. Niestety, niedługo potem traci męża, a jej sytuację pogarsza bardzo ciężka choroba. Będąc już na łożu śmierci, błaga swoją siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim chłopcem. Po przedwczesnym odejściu Kevser, mały Yusuf trafia pod skrzydła chłodnego i bezkompromisowego Yamana. Od tej chwili zdeterminowana Seher robi wszystko, co w jej mocy, aby odzyskać siostrzeńca i zapewnić mu dom.

Na ekranie pojawia się plejada tureckich gwiazd, w tym między innymi:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako surowy Yaman
  • Sıla Türkoğlu wcielająca się w postać Seher
  • Berat Rüzgar Özkan odgrywający rolę małego Yusufa
  • Gülderen Güler występująca jako Kiraz
  • Melih Özkaya grający przystojnego komisarza Alego
  • Tolga Pancaroglu w roli Ziyi
  • İpek Arkan jako policjantka Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu
