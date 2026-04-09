Dziedzictwo, odcinek 892: Ayse traci przytomność. Może liczyć tylko na Ferita. Czy zdąży z pomocą?

W 891. odsłonie tureckiego hitu Poyraz skutecznie zlokalizował Yusufa. Mężczyzna natrafił na podsłuch ukryty w telefonie Nazli, co pozwoliło mu zastawić sprytną pułapkę na Szakala, któremu ostatecznie udało się jednak zbiec. W tym samym czasie Nana oraz Nazli skutecznie oswobodziły się z rąk bezwzględnego Trucizny. Z kolei Aynur oczekiwała szczerych przeprosin od Sinana. Mężczyzna początkowo próbował załagodzić sytuację drogim prezentem w postaci nowego smartfona, co ostatecznie tylko pogorszyło trudną relację. Skrucha przyszła dopiero w momencie, gdy zdesperowana kobieta postanowiła odejść. Widzowie byli również świadkami fatalnej w skutkach reakcji alergicznej u Ayse, wywołanej rewelacjami na temat zażyłości Ferita i Leyli. Przypadkowe połączenie sprawiło, że osłabiona kobieta trafiła prosto do swojego byłego męża.

Dramatyczne wydarzenia w 892. odcinku serialu Dziedzictwo. Walka o przetrwanie

Ferit początkowo kipi ze złości, zmagając się z upartym milczeniem Ayse. Sytuacja zmienia się diametralnie w momencie, gdy mężczyzna odkrywa w swoim domu niemalże nieprzytomną byłą żonę. Wychodzi na jaw, że kobieta omyłkowo przyjęła niewłaściwy medykament, co poskutkowało potężnym wstrząsem. Mężczyzna natychmiast zapomina o dawnych urazach i z pełnym oddaniem pielęgnuje chorą. W chwilach słabości Ayse wprost wyznaje, że ogromnie żałuje swoich dawnych przewinień. Byli małżonkowie nie zdają sobie sprawy, że z ukrycia bacznie śledzi ich Derya, siostra Leyli.

Równolegle rozgrywają się decydujące starcia. Trucizna wydaje na Nanę i Nazli ostateczny wyrok, zlecając egzekucję Szakalowi. Zdesperowanym kobietom na moment udaje się wyrwać oprawcy, jednak ten szybko nadrabia dystans. W akcie ogromnego bohaterstwa Nana nakazuje swojej towarzyszce natychmiastową ucieczkę, a sama staje do nierównej walki z napastnikiem. Z odsieczą nadciąga Poyraz, który najpierw dopada Truciznę, a następnie, mimo jego upartego milczenia, dociera na miejsce brutalnej konfrontacji. W ułamku sekundy, tuż przed pociągnięciem za spust przez Szakala, Poyraz wymierza sprawiedliwość i eliminuje bandytę. Trucizna ostatecznie trafia w ręce policji, a Nana wraz z małym Yusufem mogą cieszyć się upragnionym bezpieczeństwem.

Gdzie i o której godzinie oglądać 892. odcinek serialu Dziedzictwo na TVP1?

Fani tej niezwykle emocjonującej tureckiej produkcji mogą śledzić losy swoich ulubionych bohaterów na antenie stacji TVP1. Serial nadawany jest bez przerw przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, równo o godzinie 16:05. Premiera najnowszego, 892. epizodu została zaplanowana w ramówce na piątek, 17 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli w tym czasie zasiąść przed ekranami swoich telewizorów, mają do dyspozycji doskonałą alternatywę. Wszystkie dotychczasowe, jak i premierowe odcinki są legalnie udostępniane w cyfrowej bibliotece platformy streamingowej TVP VOD, co pozwala na nadrobienie zaległości w dowolnej chwili.

Fabuła i pełna obsada uwielbianej telenoweli Dziedzictwo

Główna oś fabularna skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, które wychowywały się w skromnym, ale pełnym miłości domu pod okiem ojca Yusufa. Ich życiowe ścieżki rozdzielają się definitywnie, gdy Kevser decyduje się wejść do potężnej i niezwykle wpływowej rodziny Kyrymly. Owocem tego małżeństwa jest syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, radość nie trwa długo. Kobieta przedwcześnie traci męża, a wkrótce potem sama zapada na nieuleczalną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem po jej odejściu. Po tragicznej śmierci Kevser, malutki Yusuf ląduje w mrocznym świecie swojego zimnego i bezwzględnego stryja, Yamana. Od tego momentu zdeterminowana ciotka robi absolutnie wszystko, by wyrwać chłopca z rąk toksycznego krewnego.

Na ekranie przewija się plejada rozpoznawalnych tureckich gwiazd telewizyjnych. W głównych oraz kluczowych rolach drugoplanowych występują:

Halil Ibrahim Ceyhan jako surowy Yaman

Sıla Türkoğlu jako waleczna Seher

Berat Rüzgar Özkan wcielający się w małego Yusufa

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya w roli sprawiedliwego komisarza Aliego

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, ekranowa siostra Duygu