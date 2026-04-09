Dziedzictwo, odcinek 884: Każdy ruch Ferita jest śledzony. W zabawce Dogi znajduje tajemniczy przedmiot

Spis treści
Dziedzictwo 883: Cansel knuje intrygę przeciwko Nanie
W minionym, 883. epizodzie, Nana z rosnącym niepokojem przyglądała się, jak mały Yusuf coraz mocniej przywiązuje się do Poyraza. Mimo jej oporów, mężczyzna kontynuował urządzanie ich wspólnego pokoju. Poyraz stanowczo uświadomił Sibel, że nie ma u niego szans na bliższą relację. Cansel dopuściła się podstępu, zamieniając wodę utlenioną na wodę z sedesu, by Nana właśnie tym zdezynfekowała swoje skaleczenie. W tym samym czasie Ferit i Ayse stwarzali przed Dogą pozory pojednania, a Ayse ukryła urządzenie podsłuchowe w pluszaku swojej córki. Z kolei Aynur podjęła pracę w charakterze pomocy domowej, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że jej nowym szefem jest Sinan.
Co wydarzy się w 884. odcinku serialu Dziedzictwo? Doga odkrywa intrygę rodziców
Nana zmaga się z silną gorączką. Mimo jej niechęci, Yusuf zwraca się z prośbą o wsparcie do Poyraza, który z pełnym zaangażowaniem opiekuje się chorą kobietą. Następnie Cennet towarzyszy Nanie aż do świtu. Tymczasem Ferit natrafia na urządzenie podsłuchowe schowane w zabawce należącej do jego córki. Oświadcza Ayse, że gdy tylko stan zdrowia Dogi ulegnie poprawie, wyjawi dziecku powody, dla których przez lata nie wiedzieli o swoim istnieniu. Z kolei Doga orientuje się, że rzekome pogodzenie się jej rodziców to tylko gra pozorów. W innym wątku Aynur liczy, że przygotowane przez nią posiłki zadowolą podniebienie pracodawcy. Zamiast pochwały natrafia jednak na pismo, z którego dowiaduje się, że straciła posadę ze względu na brak subordynacji. W międzyczasie Poyraz zabiera Nanę i małego Yusufa do swojego warsztatu, by uczyć chłopca obróbki drewna. Jego plany przerywa Mert, informując go, że grupa chłopaków z jego sąsiedztwa padła ofiarą ataku.
Emisja serialu Dziedzictwo na antenie TVP1
Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Zbliżający się, 884. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany telewizorów o wyznaczonej porze, nie muszą się martwić – wszystkie dotychczasowe oraz premierowe odcinki są udostępniane w internecie, na platformie TVP VOD.
Fabuła i gwiazdy produkcji Dziedzictwo
Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, które są córkami Yusufa. Rodzina prowadzi skromne, lecz wypełnione szczęściem życie. Losy kobiet rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta traci męża, a następnie zapada na poważną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę, by ta roztoczyła opiekę nad jej 5-letnim dzieckiem. Po śmierci Kevser, chłopiec trafia pod skrzydła surowego i bezlitosnego Yamana. Od tej chwili głównym celem Seher staje się odzyskanie małego Yusufa.
W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
- Sıla Türkoğlu jako Seher
- Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf
- Gülderen Güler jako Kiraz
- Melih Özkaya jako Ali
- Tolga Pancaroglu jako Ziya
- İpek Arkan jako Duygu
- Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu