Dziedzictwo, odcinek 884: Każdy ruch Ferita jest śledzony. W zabawce Dogi znajduje tajemniczy przedmiot

Dziedzictwo 883: Cansel knuje intrygę przeciwko Nanie

W minionym, 883. epizodzie, Nana z rosnącym niepokojem przyglądała się, jak mały Yusuf coraz mocniej przywiązuje się do Poyraza. Mimo jej oporów, mężczyzna kontynuował urządzanie ich wspólnego pokoju. Poyraz stanowczo uświadomił Sibel, że nie ma u niego szans na bliższą relację. Cansel dopuściła się podstępu, zamieniając wodę utlenioną na wodę z sedesu, by Nana właśnie tym zdezynfekowała swoje skaleczenie. W tym samym czasie Ferit i Ayse stwarzali przed Dogą pozory pojednania, a Ayse ukryła urządzenie podsłuchowe w pluszaku swojej córki. Z kolei Aynur podjęła pracę w charakterze pomocy domowej, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że jej nowym szefem jest Sinan.

Co wydarzy się w 884. odcinku serialu Dziedzictwo? Doga odkrywa intrygę rodziców

Nana zmaga się z silną gorączką. Mimo jej niechęci, Yusuf zwraca się z prośbą o wsparcie do Poyraza, który z pełnym zaangażowaniem opiekuje się chorą kobietą. Następnie Cennet towarzyszy Nanie aż do świtu. Tymczasem Ferit natrafia na urządzenie podsłuchowe schowane w zabawce należącej do jego córki. Oświadcza Ayse, że gdy tylko stan zdrowia Dogi ulegnie poprawie, wyjawi dziecku powody, dla których przez lata nie wiedzieli o swoim istnieniu. Z kolei Doga orientuje się, że rzekome pogodzenie się jej rodziców to tylko gra pozorów. W innym wątku Aynur liczy, że przygotowane przez nią posiłki zadowolą podniebienie pracodawcy. Zamiast pochwały natrafia jednak na pismo, z którego dowiaduje się, że straciła posadę ze względu na brak subordynacji. W międzyczasie Poyraz zabiera Nanę i małego Yusufa do swojego warsztatu, by uczyć chłopca obróbki drewna. Jego plany przerywa Mert, informując go, że grupa chłopaków z jego sąsiedztwa padła ofiarą ataku.

Emisja serialu Dziedzictwo na antenie TVP1

Turecką telenowelę „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Zbliżający się, 884. odcinek zostanie pokazany w czwartek, 9 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed ekrany telewizorów o wyznaczonej porze, nie muszą się martwić – wszystkie dotychczasowe oraz premierowe odcinki są udostępniane w internecie, na platformie TVP VOD.

Fabuła i gwiazdy produkcji Dziedzictwo

Historia skupia się na dwóch siostrach, Seher i Kevser, które są córkami Yusufa. Rodzina prowadzi skromne, lecz wypełnione szczęściem życie. Losy kobiet rozchodzą się w momencie, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego członka rodziny Kyrymly. Na świat przychodzi jej syn, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, niedługo potem kobieta traci męża, a następnie zapada na poważną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga siostrę, by ta roztoczyła opiekę nad jej 5-letnim dzieckiem. Po śmierci Kevser, chłopiec trafia pod skrzydła surowego i bezlitosnego Yamana. Od tej chwili głównym celem Seher staje się odzyskanie małego Yusufa.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu