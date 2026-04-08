Dziedzictwo, odcinek 883: Zdrowie Nany jest zagrożone! Cansel chce jej zaszkodzić wodą z toalety

Co działo się w 882. odcinku serialu „Dziedzictwo”?

W 882. odsłonie „Dziedzictwa” Ayse z przerażeniem zauważyła u Dogi silną gorączkę. Zaniepokojona dziewczynka błagała matkę o wezwanie Ferita. Gdy mężczyzna dotarł na miejsce, Doga nie kryła radości. Szybko jednak wyszło na jaw, że stan zdrowia dziecka był wynikiem zjedzenia kredy, co miało na celu sprowadzenie obojga rodziców. Widząc to, skłóceni dorośli postanowili udawać przed córką, że się pogodzili. Tymczasem Nana wraz z Yusufem mieli przenieść się do schowka zorganizowanego przez Cennet. W międzyczasie Poyraz podzielił się z Naną swoimi życiowymi doświadczeniami, czym zyskał jej uznanie, wykazując się troską i silnym poczuciem sprawiedliwości.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

Streszczenie 883. odcinka telenoweli „Dziedzictwo”

Nana z rosnącym niepokojem przygląda się, jak mały Yusuf coraz bardziej lgnie do Poyraza. Pomimo jej wyraźnych oporów, mężczyzna decyduje się na umeblowanie ich wspólnego pokoju. W międzyczasie Poyraz stanowczo ucina nadzieje Sibel, dając jej do zrozumienia, że nie ma między nimi szans na związek. Z kolei Cansel decyduje się na obrzydliwy krok: zastępuje wodę utlenioną wodą z toalety i podaje ją Nanie do odkażenia rany na nodze. Równolegle Ferit i Ayse kontynuują swoją maskaradę przed Dogą, udając zażegnanie konfliktu. Przed rutynowym spotkaniem Ferita z córką, Ayse potajemnie instaluje pluskwę w ulubionej zabawce Dogi. Tymczasem Aynur rozpoczyna pracę w charakterze pomocy domowej. Od pierwszych chwil nowy pracodawca wydaje jej się niezwykle dziwny, nie mając przy tym świadomości, że jest nim Sinan.

15

Gdzie i o której godzinie oglądać „Dziedzictwo”?

Turecką produkcję „Dziedzictwo” można śledzić od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 883. odcinek zostanie zaprezentowany w środę, 8 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły zasiąść przed telewizorami w czasie emisji, mają możliwość nadrobienia zaległości. Wszystkie odcinki, zarówno najnowsze, jak i starsze, są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Kto gra w „Dziedzictwie”? Fabuła i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa. Ich dotąd spokojne i zgodne życie zmienia się diametralnie, gdy Kevser wychodzi za mąż za członka wpływowej rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna, któremu nadaje imię po dziadku. Niestety, niedługo po narodzinach dziecka Kevser traci męża, a następnie sama zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher, by ta zaopiekowała się 5-letnim Yusufem. Po jej śmierci chłopiec trafia pod opiekę bezwzględnego Yamana. Od tego momentu Seher podejmuje desperacką walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako Ali

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra Duygu