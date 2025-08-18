Dziedzictwo, odcinek 659: Ostatni spacer Nany i Yamana. Ferit bliski rozpracowania Ertana - ZDJĘCIA

„Dziedzictwo" odcinek 659 -poniedziałek, 18.08.2025, o godz. 16.05 w TVP

W odcinku 659. serialu „Dziedzictwo" Ferit od początku nie darzy zaufaniem Ertana. Jest w stosunku do niego podejrzliwy. Zleca odszukanie i przyniesienie mu teczki personalnej policjanta.

W odcinku 659. „Dziedzictwa" Ertan zdobędzie ważne informacje o Ayse

Ale niczego ciekawego w niej nie znajduje. Swoimi działaniami irytuje tylko Ayse, która zaciekawiona jego skupieniem zagląda mu przez ramię i widzi, jak studiuje teczkę:

- Mam taki szósty zmysł. Muszę poznać jego przeszłość, bo coś mi tu śmierdzi – tłumaczy się Ferit.

- Teczka Ertana. Przegiąłeś… - wkurza się Ayse.

- Dlaczego? Pracuje z nami, więc chcę go lepiej poznać. Jesteś niemożliwa. We wszystkim doszukujesz się intrygi.

- Litości! - Ayse wywraca oczami.

Ertan zauważa napięcie i w odcinku 659. serialu „Dziedzictwo"proponuje jej przerwę od pracy na wypicie kawy w policyjnej kantynie. Tam policjantka stara się wytłumaczyć zachowanie Ferita. Wychwala go mówiąc, że jest bardzo dobrym komisarzem, dba o zespół... Ma swoje wady, ale kto ich nie ma… Ertan udaje, że słucha z uwagą, ale celowo potrąca filiżankę z kawą, która oblewa koleżankę. A kiedy ona idzie do łazienki usunąć plamę, chwyta jej telefon komórkowy i sprawdza, w jakim banku Ayse ma rachunek. Wkrótce Ferit tylko się upewni, że to Ertan jest „kretem” szpiegującym zespół. Kiedy on i Ayse wrócą z nieudanej akcji, zarządzi sprawdzenie komórek i komputerów wszystkich pracowników.

Nana pod wrażeniem Yamana w odcinku 659. serialu „Dziedzictwo"

W 659. odcinku „Dziedzictwa" Nana zawiadamia Yamana, że za dwa dni leci z powrotem do domu. W trakcie tej rozmowy on dowie się także o jej marzeniu, by obejrzeć Stambuł z lotu ptaka. Postanawia je spełnić. Wiezie zmęczoną i senną dziewczynę do kawiarni widokowej, usytuowanej na tarasie wieżowca. Nana jest pod wrażeniem, ale kręci się jej w głowie – ma lęk wysokości. Niemniej, wzruszona mówi Yamanowi:

- Wolałabym zostać. Zostałabym, gdybym nie dostała tej posady. Następnego dnia Yaman bierze ją i Yusufa na ostatnią wycieczkę po mieście. Chce, by wszyscy troje mieli piękne wspomnienia…