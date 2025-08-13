"Dziedzictwo" odcinek 657 - sobota, 16.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

Czy Nana i Yaman w 657 odcinku "Dziedzictwa" rozstaną się na zawsze? Czy dopuszczą do głosu głęboko skrywane uczucia, a pogrążony w żałobie po śmierci Seher biznesmen uzna, że najwyższa pora, by Nana zajęła miejsce jego zmarłej żony? Od dłuższego czasu też dwójkę bohaterów do siebie ciągnie. Zbliża ich wspólna opieka nad Yusufem, a po tragicznych wydarzeniach związanych z porwaniem i śmiercią Idrisa przez chwilę będzie się wydawało, ze mają szansę być razem szczęśliwi.

Zobacz też: Dziedzictwo odcinki 652-658. Yaman uratuje Nanę i nie pozwoli ukochanej na wyjazd. To on zabije Idrisa?Streszczenia odcinków od 11-17.08.2025 - ZDJĘCIA

Czy w 657 odcinku "Dziedzictwa" Yaman poprosi Nanę, by z nim została?

Niestety w 657 odcinku "Dziedzictwa" Nana nie zmieni zdania w sprawie wyjazdu ze Stambułu. Chociaż ona i Yaman z ulgą przyjmą wiadomość od Ferita, że poszukiwania jej dokumentów przedłużają się, to nie usłyszy od mężczyzny, z którym dzieli życie tak wyczekiwanego słowa "zostań". Targany uczuciami do Nany i zmarłej Seher Yaman nie poprosi opiekunki Yusufa, by została. Okaże się bowiem, że Nana otrzymała propozycję pracy na uniwersytecie w Tbilisi, co od dawna było jej wielkim marzeniem.

Tak będzie wyglądało pożegnanie Nany i Yusufa w 657 odcinku "Dziedzictwa"

W tej sytuacji Nanie w 657 odcinku "Dziedzictwa" zostanie już tylko pożegnanie z Yusufem, którego pokochała jak własne dziecko. Trudno jej będzie wyjaśnić chłopcu, dlaczego go opuszcza, czemu nie będzie już blisko niego. Nana i Yaman razem wejdą do pokoju Yusufa, ale on nie zdoła wydobyć z siebie głosu...

- Kochanie, musimy z tobą porozmawiać... - To coś złego? - Nie, wydarzyło się coś dobrego. Mój brat marzył, aby została nauczycielką... - Przecież nią jesteś? - Ale nie taką. Chciał, abym uczyła na uniwersytecie. Teraz mam taką możliwość. - Jeśli się cieszysz, to ja też. Gdzie jest ta szkoła? - W moim kraju. Muszę tam jechać. Chcą, żebym pracowała tam dwa lata - Będę za tobą tęsknił... Stryjku... - zwróci się do Yamana, lecz on nie odpowie. - Ja też będę tęsknić i dlatego mam dla ciebie niespodziankę. To nasz prywatny telefon. Będziemy mogli rozmawiać, kiedy zechcemy. Może razem wyjedziemy na wakacje? - Ale twój kraj oddzielają góry i morza? Mówiłaś tak. To bardzo daleko. Nie zobaczę cię już... - Samolotem wszędzie jest blisko. Może do mnie przylecicie? - Przylecimy? - Oczywiście tygrysie... - zapewni Yaman. - Kiedyś powiedziałaś mi, abym podążał za marzeniami. Teraz ty to robisz... Jeśli to ci da szczęście, dobrze jedź, ale będę bardzo tęsknił - wyzna Yusuf.

Yaman nie zniesie pożegnania Nany z przybranym synem w 657 odcinku "Dziedzictwa"

Po tych słowach Yaman w 657 odcinku "Dziedzictwa" nie wytrzyma. Widok płaczącej Nany, która czule przytuli do siebie Yusufa skruszy jego twarde serce. Wyjdzie z pokoju chłopca, bijąc się z myślami, jak teraz zatrzymać przy sobie ukochaną.

W kolejnych odcinkach tureckiej telenoweli "Emanet" Yaman postara się opóźnić podróż Nany do Tbilisi. Oboje nie zdołają przyznać, że nie chcą, by przyjęła pracę na uniwersytecie. Kiedy biznesmen dowie się, że opiekunka chciała zobaczyć Stambuł z lotu ptaka, zaprosi ją do kawiarni na ostatnim piętrze wieżowca,skąd roztacza się panorama miasta...

Później wyruszą razem z Yusufem na biwak , a wycieczka będzie dla Yamana dużym wyzwaniem, gdyż będzie chciał pozostać wierny zmarłej Seher. Czy ulegnie miłości do Nany? Czas pokaże...