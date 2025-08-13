Dziedzictwo, odcinek 654: Tak zginie Idris! Będzie chciał zabić Yamana i Nanę, ale czeka go śmierć - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 654 - środa, 13.08.2025, o godz. 16.05 w TVP1

W 654 odcinku "Dziedzictwa" Yaman uratuje życie Nanie, którą Idris ze swoimi ludźmi umieścił w śmiertelne pułapce! Uciekną z niej razem i nadludzkim wysiłkiem Yaman wyniesie ranna, wyczerpaną ukochaną w ramionach z lasu, by zabrać ją do szpitala. Na drodze stanie im jednak Idris, brat Nany, zabójca Seher, żony Yamana.

Idris dopadnie Yamana i Nanę w 654 odcinku "Dziedzictwa"

Gdy cała trójka stanie twarzą w twarz, w 654 odcinku "Dziedzictwa" dojdzie do starcia między mężczyznami. Idris, pewny tego, że zabije siostrę i największego wroga, wyceluje do nich lufę pistoletu. W jednej chwili dla Yamana i Nany stanie się jasne, że śmierć jest blisko, że bezwzględny morderca zrealizuje do końca swój chory plan. Patrząc sobie głęboko w oczy zrozumieją, że miłość, która ich połączyła skończy się lada moment.

Nana wypomni bratu bolesną przeszłość w 654 odcinku "Dziedzictwa"

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- To koniec gołąbeczki... Ja żyję, wy umrzecie. Ale nie martwcie się, umrzecie razem. Nie rozdzielę was. To koniec historii - uprzedzi ich szalejący z wściekłości Idris. - Wolę umrzeć niż żyć jak ty. Brat mówił mi, że było mu cię żal. Teraz mnie jest ciebie żal... Jesteś tchórzem. Nikt cię nie kocha, nawet rodzony ojciec, nawet on... - słowa Nany jeszcze bardziej rozgniewają Idrisa. - Zamknij się! Nic nie wiesz! - Wiem, widzę. Jesteś żałosny! - Milcz! - Ojciec nie był wart złamanego grosza! Aziz też! Zasłużyli na śmierć! Tak jak ty... - Kochali się. Ty zawsze odstawałeś. Knułeś intrygi, aby ich poróżnić, ale na próżno... Dlatego zabiłeś ojca. Przed śmiercią na pewno żałował, że się urodziłeś...

Yaman postrzelony przez Idrisa w 654 odcinku "Dziedzictwa"

Kątem oka przerażony Yaman w 654 odcinku "Dziedzictwa" zauważy, że Idris wymierza pistolet w stronę Nany i chce pociągnąć za spust. Podejdzie do zabójcy, by go powstrzymać.

- Nie podchodź! - uprzedzi go Idris.- Nie! - krzyknie Nana. - Ostrzegam! - rzuci Idris i strzeli do Yamana. Trafi go w ramię, ale ranny i tak zaatakuje zabójcę.

Podczas szarpaniny w 654 odcinku "Dziedzictwa" Yaman odbierze Idrisowi broń i teraz to on będzie do niego celował. Patrząc mu głęboko w oczy będzie o krok od zabicia człowieka, który zamordował Seher i chciał to samo zrobić z Naną.

- Czekałem na tę chwilę! Na chwilę, kiedy zabiję łajdaka, który odebrał mi rodzinę! Jesteś podłym mordercą! Zginiesz! - Nie rób tego! Pomyśl o Yusufie. Nie opuszczaj go... - krzyknie Nana do Yamana. - Posłuchaj Nany. Ja już jestem skończony... - powie błagalnym głosem Idris. - Milcz! Nie zasłużyłeś na życie! - Wiem, że roznosi cię gniew. Rozumiem to, ale jeśli go zabijesz, Yusuf zostanie sam! On ma tylko ciebie...

Idris nie pokona Yamana w 654 odcinku "Dziedzictwa"!

Chwila nieuwagi wystarczy, by Idris w 654 odcinku "Dziedzictwa" wyrwał się Yamanowi i znów chwycił za pistolet. Będzie pewny, że teraz to on będzie górą, że zabije Yamana i Nanę.

- Wygrałem! Pokonałem was! Niech wszyscy usłyszą! Zwyciężyłem Kırımlego! - Nie pozwolę, żeby uszło ci to na sucho! - zagrozi Yaman. - Co robisz?! Odejdź! Nie podchodź! Pokonałem cię Kırımli! - rzuci Idris i nagle zauważy nadjeżdżający samochód.

Tak zginie Idris w 654 odcinku "Dziedzictwa"! Śmierć na oczach Yamana i Nany

To nie Yaman zabije Idrisa w 654 odcinku "Dziedzictwa". Brat Nany zginie po uderzeniu przez samochód, a jego śmierć będzie końcem koszmaru tej pary bohaterów.