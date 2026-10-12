Dziedzictwo, odcinek 1055: Morderca Ezgi wciąż na wolności. Buse wskaże podejrzanego - ZDJĘCIA

Nowy trop w morderstwie Ezgi w 1055. odcinku serialu Dziedzictwo

Morderstwo Ezgi przysporzyło sporo kłopotów Aynur. Po odkryciu jej materiału genetycznego pod paznokciami zamordowanej kobiety, co miało miejsce w 1047. odcinku telenoweli, prokurator Baran zarządził aresztowanie podejrzanej. Sinan nie dał jednak wiary w jej sprawstwo i we współpracy z Czarną rozpoczął zbieranie dowodów oczyszczających ją z zarzutów. Kiedy w 1051. odcinku oskarżyciel przedstawił nagranie z telefonu ofiary obciążające Aynur, Czarna i Ibrahim nabrali podejrzeń. Teraz na horyzoncie pojawia się nowa poszlaka.

W 1055. epizodzie „Dziedzictwa” światło dzienne ujrzy nowa informacja, która może okazać się kluczowa dla śledztwa. Buse, czyli bliska znajoma zmarłej prawniczki, postanawia odbyć rozmowę z Sinanem. Kobieta wyjawi, że Ezgi była nękana przez tajemniczego mężczyznę o imieniu Turgut. To właśnie on rzekomo groził ofierze, co dla Sinana stanowi niezwykle cenny punkt zaczepienia. Turgut urasta do rangi głównego podejrzanego w sprawie, w której dotychczas na celowniku znajdowała się m.in. Aynur.

Emisja 1055. odcinka serialu Dziedzictwo na antenie TVP1

Nowe odcinki tureckiej telenoweli „Dziedzictwo” są emitowane każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Widzowie będą mogli obejrzeć 1055. odcinek w czwartek, 22 października 2026 roku. Osoby preferujące seanse w internecie mają możliwość obejrzenia każdego epizodu na platformie streamingowej TVP VOD po jego telewizyjnej premierze.

O czym opowiada telenowela Dziedzictwo? Fabuła i obsada

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to bijąca rekordy popularności turecka produkcja ukazująca miłość, ludzkie tragedie i zmagania o utrzymanie rodziny. Mały Yusuf traci rodziców i zostaje przygarnięty przez swojego surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich codzienność wkracza Seher, skromna ciocia chłopca, co wyzwala potężne emocje. Pomimo początkowej wrogości i knucia intryg przez nieprzyjaciół, relacja opiekunów stopniowo przeradza się w głębokie uczucie, a ich wspólna więź staje się dla Yusufa prawdziwym oparciem.

Z biegiem kolejnych sezonów akcja staje się coraz bardziej dramatyczna, zmuszając bohaterów do zmierzenia się z ogromną stratą. Życie traci Yaman Kırımlı, co sprawia, że opieka nad osieroconym Yusufem oraz przedłużenie jego rodu stają się głównym zadaniem Nany Maryam.

Dodatkowym problemem staje się ryzyko deportacji Nany z kraju. Żeby temu zapobiec i chronić świat Yusufa przed kolejnym rozpadem, na horyzoncie pojawia się Poyraz. Decyduje się on na zaaranżowane małżeństwo z Naną. To fikcyjne zjednoczenie generuje nowe konflikty i silne emocje, stając się początkiem budowania nowych relacji.

W obsadzie tureckiego serialu „Dziedzictwo” możemy podziwiać następujących aktorów:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu grająca postać Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj występujący w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako młody Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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