Dziedzictwo, odcinek 1031: Bolesne starcie Nany z Sibel! Pokaże rywalce jej miejsce w szeregu - ZDJĘCIA

Nana wróci, Sibel zblednie: Nieoczekiwany zwrot akcji w "Dziedzictwie"

Radosna Sibel zapuka do drzwi posiadłości Kiliców w 1031. odcinku serialu „Dziedzictwo”, mocno wierząc w rozpad małżeństwa Nany i Poyraza. Jej optymizm będzie wynikał z informacji, które chwilę wcześniej przekaże jej Cansel. Przyjaciółka, przekonana o sukcesie intrygi uknutej wspólnie z Semihem, zamelduje, że po kolejnej awanturze żona Kilica zdecydowała się na ostateczne odejście. Prawdziwy stan rzeczy będzie jednak mocno odbiegał od tych doniesień, o czym zapatrzona w Poyraza kobieta nie będzie miała pojęcia.

Widok Nany wchodzącej do salonu wywoła u Sibel prawdziwy szok w 1031. epizodzie „Dziedzictwa”. Choć jej rezon wyraźnie osłabnie, dziewczyna postanowi nie wychodzić z roli i dalej brnąć w swoją grę. Bez wahania zbliży się do żony Poyraza i rozpocznie swoje fałszywe pocieszenia, kompletnie nie zdając sobie sprawy, że słowa współczucia wkrótce przydadzą się jej samej!

– Jak się masz? No tak… po twojej minie widać, jak bardzo się trzymasz.

– Co niby widać na mojej twarzy?

– No wiesz… słyszałam, że pokłóciłaś się z Poyrazem. Bardzo mi przykro.

"Dziedzictwo", odc. 1031: Nana zmiażdży Sibel brutalną prawdą o miłości!

Reakcja Nany w 1031. odcinku „Dziedzictwa” będzie błyskawiczna i brutalnie szczera. Żona Poyraza pozbawi Sibel wszelkich złudzeń, dobitnie stwierdzając, że ich związek trwa i nie zapowiada się na żadne zmiany. Jako główny argument przywoła łączące ich silne, niezachwiane uczucie.

– To błąd. Pogodziliśmy się. Między mną, a Poyrazem, wszystko jest dobrze. Wiesz, my… nie potrafimy się rozstać. Ciągle patrzymy sobie w oczy, jakbyśmy w nich szukali drogi do własnych serc. I zawsze ją znajdujemy.

Słowa Nany w 1031. odsłonie „Dziedzictwa” uderzą w Sibel ze zdwojoną siłą, wprawiając ją w totalne osłupienie. Konfrontacja doniesień Cansel z twardą rzeczywistością wywoła u niej ogromne zakłopotanie. Zrozpaczona dziewczyna będzie starała się ukryć swoje prawdziwe emocje pod maską obojętności, chociaż w głębi duszy będzie przeżywać istny dramat.

– Naprawdę…? No cóż… cieszę się, że wszystko się ułożyło.

Triumf Nany w „Dziedzictwie”! Rywalka dobita, a Poyraz dumny

Uśmiech triumfu zagości na twarzy Nany w 1031. odcinku serialu „Dziedzictwo”, ale to nie będzie koniec jej ofensywy. Bystra żona Poyraza sformułuje konkretne żądanie, które ostatecznie dobije zdezorientowaną rywalkę. Sibel boleśnie uświadomi sobie, że jej prawdziwe intencje zostały przejrzane na wylot!

– A jeśli kiedykolwiek dowiesz się czegoś o moim mężu… czegokolwiek, co powinnam wiedzieć – masz obowiązek mi powiedzieć. Jasne?

Ostatnie ujęcie w 1031. odcinku „Dziedzictwa” pokaże stojącego na schodach Poyraza, który w milczeniu przysłuchiwał się całej wymianie zdań. Na jego twarzy pojawi się delikatny uśmiech satysfakcji. Postawa Nany utwierdzi go w przekonaniu, że jej uczucia są szczere, skoro z takim zapałem potrafi bronić ich związku przed intruzami.