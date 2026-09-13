Dziedzictwo, odcinek 1029: Nana pożegna Poyraza. Zdecyduje się zacząć wszystko od nowa - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-13 10:21

W 1029. odcinku „Dziedzictwa” Nana będzie chciała radykalnie zmienić swoją codzienność. Chodzi o jej odejście od Poyraza. Bohaterka pragnie bezpieczeństwa dla Yusufa. Rozpocznie starania o pracę, by zyskać niezależność, ale mąż nie pozwoli jej łatwo odejść.

Dziedzictwo odcinek 1029. Nana chce odejść od Poyraza

Nana jest pewna, że rozstanie z Poyrazem to jedyne słuszne wyjście dla niej i Yusufa. W najnowszym, 1029. odcinku telenoweli „Dziedzictwo” bohaterka podejmie decyzję o ułożeniu sobie życia na nowo. Nie zamierza tkwić w układzie, który odbiera jej poczucie stabilności. Ostatnie dramatyczne chwile uświadomiły jej, że trwanie przy Poyrazie oznacza ciągłe ryzyko. Jak pamiętamy z 1028. odcinka, Sedat zaplanował na nią pułapkę, by uderzyć w jej męża. Dla Nany najważniejsze jest teraz dobro chłopca, dlatego chce zapewnić Yusufowi spokojną przyszłość.

Dziedzictwo. Nana będzie szukać pracy

W 1029. odsłonie „Dziedzictwa” determinacja Nany do usamodzielnienia się zyska na sile. Kobieta podejmie kroki w celu znalezienia zatrudnienia, dzięki czemu będzie mogła zamknąć ten burzliwy etap. Jej decyzje spotkają się jednak z oporem Poyraza. Mężczyzna nie odpuszcza i zamierza ratować relację. Zacznie usilnie szukać sposobów na odbudowanie więzi z żoną.

Poyraz stara się ratować małżeństwo w Dziedzictwie

W odcinku 1029. Poyraz postara się poprawić relacje, przygotowując wspólny, rodzinny wieczór. Jego celem będzie spędzenie czasu z Naną i Yusufem, aby udowodnić żonie, jak bardzo ceni ich rodzinę. Pozostaje pytanie, czy Nana zachowa konsekwencję w swoich postanowieniach, czy znów zaufanie weźmie górę nad ostrożnością.

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Dziedzictwo odcinek 1029. Kiedy emisja w TVP1?

Losy bohaterów „Dziedzictwa” widzowie mogą śledzić na antenie TVP1 każdego dnia o godzinie 16:00. Premiera 1029. odcinka zaplanowana jest na 15 września 2026 roku. Osoby preferujące oglądanie w internecie znajdą odcinek w serwisie TVP VOD tuż po emisji telewizyjnej.

O czym jest telenowela Dziedzictwo?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to znana i chętnie oglądana turecka produkcja. Opowiada o osieroconym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod skrzydła oschłego wujka Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich codzienność wkracza ciotka chłopca, Seher. Początkowa wrogość powoli ustępuje miejsca głębokiemu uczuciu między opiekunami, dając Yusufowi nadzieję na normalny dom.

W późniejszych odcinkach dochodzi do wielkiego dramatu. Yaman Kırımlı umiera, a ciężar wychowania Yusufa i kontynuowania dzieła rodziny przejmuje Nana Maryam.

Na domiar złego, nad Naną wisi widmo deportacji. Wtedy w jej życiu pojawia się Poyraz. Decydują się na fikcyjny ślub, aby chronić świat Yusufa. Z czasem to sztuczne małżeństwo zaczyna budzić nowe, nieoczekiwane emocje i napięcia.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
Nana trzyma dłoń na ramieniu Yusufa i rozmawia z nim. Obok stoi Poyraz. O serialu Dziedzictwo czytaj na SE Superseriale.
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