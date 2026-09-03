Dziedzictwo, odcinek 1027: Cennet odkryje prawdziwe oblicze Cansel, ale na ratunek będzie za późno - ZDJĘCIA

Odcinek 1027 serialu "Dziedzictwo" w TVP1. Kiedy oglądać?

Intryga uknuta przez Sibel i Cansel przyniesie oczekiwane rezultaty, doprowadzając do gigantycznego kryzysu w związku Nany i Poyraza. Zrozpaczona żona Kilica podejmie ostateczną decyzję o odejściu od męża. W tym samym czasie manipulantki zaczną triumfować w kuchni i bezlitośnie drwić z rywalki. Ich radosne świętowanie niespodziewanie przerwie nadejście Cennet.

„W końcu! Ta jego księżniczka spakuje manatki i zniknie. Tak jak powinna od początku” – ucieszy się Cansel.

„I myślała, że zostanie panią Kilic… Naiwna dziewczynka” – doda Sibel.

„Co to za radość? Co tu się dzieje?” – spyta Cennet.

Zaskoczona pytaniem Cansel natychmiast podzieli się z teściową radosnymi nowinami dotyczącymi rozpadu małżeństwa. Ku ogromnemu zdumieniu manipulantek, seniorka w ogóle nie podzieli ich entuzjazmu. Zamiast spodziewanej euforii i wspólnego świętowania, na twarzy kobiety zagości wyraźny chłód.

„Mamo… Nana zażądała rozwodu! W końcu przejrzała na oczy” – pochwali jej się synowa.

„Ja z moim Izetem też się kłóciłam... I to o niejedno. Czasem znikał na całe noce. Czasem wracał poraniony. Dobrze wiem, co znaczy czekać w milczeniu, siedząc przy oknie, z sercem w gardle” – przyzna Cennet.

Rozstanie Nany i Poyraza w 1027. odcinku serialu "Dziedzictwo". Szokująca reakcja Cennet

Zaskakujące wyznanie seniorki z miejsca wprawi Cansel w całkowite osłupienie. Zdezorientowana synowa zupełnie nie będzie potrafiła zinterpretować tych słów. Teściowa jednak błyskawicznie rozwieje wszelkie wątpliwości i wytłumaczy swoje stanowisko.

„Ale… przecież tego właśnie chciałyśmy... Czy nie o tym rozmawiałyśmy? Że to tylko kwestia czasu?” – spyta ją synowa.

„Nie, córko. Nigdy nie czekałam na dzień, w którym moje dziecko znów wpadnie w kłopoty. Nie chciałam rozwodu. A już na pewno nie takiego – w cieniu żalu, z niedopowiedzeniami, bez próby walki” – wyjaśni jej teściowa.

Po wygłoszeniu tych gorzkich słów starsza kobieta odwróci się na pięcie i po prostu odejdzie od rozmówczyni. Nagle jednak zatrzyma się w korytarzu, a gdy cała prawda wreszcie do niej dotrze, zacznie głośno analizować sytuację w samotności.

„Bała się o mojego syna… A mimo wszystko została. Teraz odchodzi, bo jego burze stały się nie do zniesienia. Jej zaufanie zostało zranione, ale serce – nadal bije dla niego. Tylko kobieta, która naprawdę kocha, potrafi odejść dla dobra tego, kogo kocha…” – zrozumie Cennet.

"Dziedzictwo" odcinek 1027. Matka Poyraza pozna prawdę o Cansel

Analizując całe zajście, matka Poyraza ostatecznie uświadomi sobie, że to właśnie Nana była prawdziwym światłem w życiu jej syna, a nie żadnym zagrożeniem. Zrozumie też, że to Cansel od samego początku knuła intrygi. Kobieta po skończonej rozmowie po prostu wróci do kuchni, by kontynuować swoje podłe świętowanie w towarzystwie Sibel.

Na jakąkolwiek interwencję z jej strony nie będzie już niestety czasu. Oszukana i zraniona Nana podejmie nieodwołalną decyzję o zakończeniu relacji z ukochanym. Cała bolesna prawda dotrze do Cennet stanowczo zbyt późno, by cokolwiek naprawić.