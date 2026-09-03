Dziedzictwo, odcinek 1024: Kivanc zerwie zaręczyny z Aynur, a Adalet nie będzie miała dla niego litości - ZDJĘCIA

Dziedzictwo, odcinek 1024: Kivanc bez litości zrywa z Aynur

Namowy Sinana przyniosą oczekiwany skutek i Kivanc przestanie wreszcie lawirować przed ukochaną. Choć bohater przez dłuższy czas odkładał tę konfrontację, ostatecznie postanowi wyłożyć wszystkie karty na stół. Mężczyzna doskonale zdaje sobie sprawę, że sztuczne podtrzymywanie tej relacji mija się z celem i jedynie przedłuża bolesny dla obojga finał.

Dojdzie zatem do spotkania z Aynur, podczas którego bohater powie jej całą prawdę. Rozmowa wcale nie będzie miała na celu ratowania dawnego uczucia. Mężczyzna twardo postawi na swoim i definitywnie zakończy ten burzliwy związek. Kompletnie zaskoczona kobieta nie będzie przygotowana na tak drastyczny finał ich wspólnej drogi.

Adalet ostro reaguje na zachowanie Kivanca w 1024. odcinku Dziedzictwa

Całej sytuacji ze zniszczonymi zaręczynami przyjrzy się z bliska Adalet, która nie ukryje swojego oburzenia postawą mężczyzny. Kobieta uzna, że bohater bezczelnie bawi się uczuciami jej bliskiej osoby. Błyskawicznie straci do niego resztki szacunku i wygarnie mu prosto w twarz to, co aktualnie myśli.

- Zaufaliśmy ci. Powiedzieliśmy, że daliśmy słowo naszej rodzinie, przyjaciołom. A ty teraz stajesz przede mną i mówisz: "Chcę się rozstać"? – skwituje z wyraźną wściekłością.

- Bardzo przepraszam. Ja też nie chciałam, żeby tak wyszło, ale… tamtego dnia, kiedy przyjechał na zaręczyny, zadzwonił do mnie… Mój kochany kwiatuszek, pielęgniarka Betül. A potem, po wypadku, trafiłam do szpitala, w którym ona pracowała… – tak będzie brzmiało gęste tłumaczenie zdezorientowanego Kivanca.

Adalet nie uwierzy w te mętne wyjaśnienia, całkowicie tracąc cierpliwość, i rzuci w jego stronę jeszcze jedną gorzką uwagę.

- Niech cię diabli wezmą – skwituje z jawną pogardą.

Dziedzictwo, odcinek 1024: Kiedy i gdzie oglądać najnowszy epizod w telewizji

Telewizyjna premiera 1024. epizodu hitowej produkcji „Dziedzictwo” zaplanowana została na wtorkowe popołudnie, 8 września 2026 roku. Fani będą mogli śledzić kolejne losy swoich ulubionych bohaterów na antenie TVP1 punktualnie o godzinie 16:00. Wszystkie dotychczasowe odsłony tego popularnego serialu można również swobodnie oglądać w internecie za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada tureckiego serialu Dziedzictwo

Telenowela „Dziedzictwo” (znana w oryginale jako „Emanet”) to wciągająca opowieść o miłosnych zawirowaniach, ludzkich tragediach i walce o utrzymanie więzów rodzinnych. Głównym wątkiem na początku jest historia małego Yusufa, który po tragicznej stracie rodziców trafia pod skrzydła wyjątkowo surowego Yamana. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w posiadłości zjawia się Seher, czyli skromna ciotka chłopca. Początkowa niechęć powoli przeradza się w głębokie uczucie, a ich wspólna troska o dziecko staje się jedyną nadzieją na lepsze jutro.

Kolejne sezony przynoszą widzom potężny wstrząs oraz niezwykle dramatyczne zwroty akcji. Główny bohater, Yaman Kırımlı, traci życie, a ciężar wychowania Yusufa oraz dbania o tytułowe dziedzictwo przejmuje Nana Maryam, która musi stawić czoła wielu przeciwnościom.

Problemy piętrzą się jeszcze bardziej w momencie, gdy kobiecie zaczyna grozić przymusowa deportacja z kraju. Z pomocą przychodzi jej wtedy Poyraz, który decyduje się na fikcyjny ślub z Naną, by uchronić świat małego Yusufa przed powtórnym rozpadem. Zaaranżowane małżeństwo z rozsądku niesie ze sobą jednak zupełnie nowe konflikty i bardzo silne emocje.

W główne role w produkcji wcielają się:

Halil İbrahim Ceyhan odgrywający Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako serialowa Nana

Nik Xhelilaj występujący jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan grający małego Yusufa

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