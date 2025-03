Tureckie seriale

Dziedzictwo. Metamorfoza Yasemin! Tak Duygu zrobi ją na bóstwo! Streszczenie 515 odcinka Emanet (16.03.2025)

Yasemin na nowo odkryje swoje kobiece oblicze! Siostra zadba o to, by dziewczyna poczuła się wyjątkowo. Duygu zrobi jej makijaż i dobierze kolorowe ubrania, by podkreślić jej piękno. Zobacz na ZDJĘCIACH metamorfozę Yasemin. Niestety, tuż po niej, odnaleziona dziewczyna wbije siostrze nóż w serce...