Emanet. Tylko przeszczep uratuje Yamana. Dawcą chce być Canan!

Emanet. Poszukiwania dawcy dla Yamana. Zostanie nim Canan?

Yaman, który w swoje urodziny trafił do szpitala, pilnie potrzebuje przeszczepu fragmentu wątroby. jego organ jest wyniszczony przez truciznę, którą podawała mu własna matka. Czy teraz to właśnie Canan zaoferuje mu swoją pomoc, a ratując mu życie, zyska jego przychylność i dostęp do fortuny?

Seher odkryje nagranie, które przygotował Yaman i postanowi zrobić wszystko, żeby zawalczyć o jego zdrowie. To nie będzie łatwe, bo lekarz poinformuje ją, że jedynym ratunkiem dla jej męża jest przeszczep od spokrewnionego dawcy.

Okaże się, że ze względu na swój stan zdrowia, nie może nim być Ziya. Na ochotnika zgłosi się także Canan. Czy matka będzie mogła zostać dawcą dla Yamana?

Sama jest pani chora. Taka operacja byłaby dla pani pewną śmiercią

- stwierdzi lekarz.

Nie obchodzi mnie to. Jestem w stanie poświęcić dla niego swoje życie

- odpowie, z udawaną troską, Canan.

Lekarz jednak sprowadzi ją na ziemię:

To wykluczone. Ryzyko związane z przerzutami jest zbyt duże. Czytaj także: Seher i Yaman wezmą drugi ślub! Zobacz ZDJĘCIA z pięknej uroczystości w Emanet

Kiedy 404 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 404 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 15 listopada 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 16 listopada o godzinie 5:30 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.