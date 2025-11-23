Czarna śmierć, odcinek 3: Żałobnicy z pogrzebu Anny Bielik zostaną odizolowani przez służby sanitarne i milicję! W trakcie obchodów Święta Kwiatów umrze kolejny pacjent - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Czarna śmierć", odcinek 3 - niedziela, 23.11.2025, o godz. 20.25 w TVP1

W 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" żałobnicy zbiorą się na ostatnim pożegnaniu Anny Bielik, po którym zostaną siłą odizolowani od reszty społeczeństwa. Służby sanitarne i milicja w białych kombinezonach zgarną ich do samochodów i zawiozą na badania do szpitala, aby ustalić, czy i oni nie zarazili się przypadkiem ospą od zmarłej. Tak samo jak jej córka Maja (Oliwia Stockinger).

Szczególnie, że w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" doktor Weronika Przybysz, doktor Jakub Wojtasik i doktor Lubicki uznają, że Anna Bielik mogła zarazić się na weselu i z góry przyjdą, że te same osoby, które wówczas się z nią bawiły, teraz zjawią się i na jej pogrzebie. I stąd po wstępnym rozeznaniu postanowią odłączyć ich od reszty społeczeństwa, które będzie szykować się do obchodów Święta Kwiatów.

Władza zatuszuje kolejną śmierć chorego pacjenta w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć"!

Tym bardziej, że na to w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" będzie naciskać pierwszy sekretarz, gdy lekarze zaczną postulować natychmiastowe zamknięcie miasta i masowe szczepienia w obliczu groźby niekontrolowanego wybuchu epidemii! I choć Malczyk pomoże im od strony medycznej, to jednak nakaże utrzymać wszystko w tajemnicy, aby nie zakłócić obchodów, w których weźmie udział mnóstwo niczego nieświadomych ludzi.

Mimo iż w tym samym czasie w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" o życie w szpitalu będzie wciąż walczyć nie tylko córka Igora, ale także i kolejny pacjent Zygmunt Więciorek, który będzie miał zostać odznaczony właśnie na Święcie Kwiatów, ale z powodu pogarszającego się stanu zdrowia na nie nie dotrze. I nie odbierze już swojej nagrody, gdyż w tym samym czasie umrze! Ale oczywiście, władza o niczym nie powie i zatuszuje i jego śmierć.

Wizyta przedstawicieli z Ministerstwa Zdrowia zmieni wszystko w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć"!

Ale tylko do czasu aż w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" dramatyczne wieści nie dotrą do Ministerstwa Zdrowia, której przedstawiciele zjawią się u władzy. I dopiero wtedy we Wrocławiu zostanie wprowadzony stan epidemii ospy prawdziwej, a miasto zostanie zamknięte, zgodnie z zaleceniami lekarzy, do których w końcu dotrą także pierwsze szczepionki.

Medycy otrzymają wreszcie większą władze, a mieszkańców zacznie obowiązywać kwarantanna i kontrola sanitarna. Jednak w 3 odcinku serialu "Czarna śmierć" to będzie dopiero początek walki z chorobą!