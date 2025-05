Barwy szczęścia

Koniec Barw szczęścia. Szczepan zyska w oczach Gabrysi w ostatnim 3202 odcinku. Ocali szkołę przed zamknięciem - ZDJĘCIA

W ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Szczepan (Robert Gulaczyk) uratuje Gabrysię (Marta Juras)! Prawnik pomoże dyrektorce szkoły, w której wybuchnie awaria, w związku z wyciekiem wody z rur. Krajewski ściągnie na miejsce swoją ekipę, a także sam włączy się do ich działań, dzięki czemu w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed przerwą wakacyjną mocno urośnie w oczach Niedzielskiej! Czy to okaże się przełomem w ich relacji? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!