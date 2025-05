Koniec Barw szczęścia. Rozpuszczona Emilka oszuka wszystkich o ślubie Józefiny! Nie będzie miała wstępu do stadniny Rawiczów - WIDEO, ZDJĘCIA

- Cała szkoła myśli, że jestem w Finlandii. Nie mogę sobie zniszczyć reputacji! - wyjaśni Emilka.

- Ale kochanie, reputację to sobie zepsujesz jak to kłamstwo wyjdzie na jaw. To nie ma sensu!

- No to muszę zaprosić całą klasę do stadniny!

- No niestety, nie możemy zorganizować jazdy konnej. Nie możemy dokładać Dżo żadnych obowiązków...

- Dopóki policja nie znajdzie pana Andrzeja?

- Dokładnie. Jeżeli w ogóle znajdzie... A Dżo nie jest w najlepszym stanie, wiesz...

- Ale ten pan Andrzej wcale nie wyglądał na złodzieja?

- Nie wyglądał! Absolutnie. Nikt w ogóle nie myślał, że on może być złodziejem!