Koniec Barw szczęścia. Niewiele brakowało, a Gabrysia i Szczepan straciliby swoją szansę. W finałowym odcinku 3202 stanie się jasne, że byli sobie pisani – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3202 - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" przed wakacjami Gabrysia i Szczepan spotkają się ostatni raz przed świętami. Będą mieć dla siebie prezenty. Krajewski wręczy płytę „Brooklyn Jazz Collection” i zegar ścienny, budzący śpiewem różnych gatunków ptaków. Dziękując za podarunek, Gabi da mu do zrozumienia, że pozwala na to, by stał się częścią jej życia.

W ostatnim 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Szczepan pomyśli, że są z Gabrysią stworzeni dla siebie

W finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Gabrysia, oczywiście, także będzie mieć prezent dla ukochanego. Trafi w punkt – „1000 kultowych filmów. Muzyczna historia kina” sprawi, że będzie wiedział, że Gabi dobrze go rozumie. A za chwilę okaże się, że mają ten sam ulubiony utwór – „Tango milonga”.

Tak wygląda miłość Szczepana do Gabrysi - ostatni odcinek 3202 serialu „Barwy szczęścia"

W finałowym 3202 odcinku serialu „Barwy szczęścia" przed wakacjami Gabrysia poradzi sobie z nagłą awarią w szkole tylko dzięki Szczepanowi, który wezwie ekipę z Grunteksu. Przy okazji odwiedzi jej dyrektorski gabinet i dostrzeże w nim dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie oświatowym na najlepszą dyrekcję. Wzbudzi w nim niekłamany podziw. Tylko zakochana osoba wpadłaby w taki zachwyt nad czyimś dyplomem…