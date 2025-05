Barwy szczęścia. Zmiany w obsadzie serialu przed finałem sezonu! Wiemy, kim są nowi bohaterowie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Szczepan wparuje do kancelarii, by pokajać się przed Natalią. Nie będzie mieć dla niego litości – ZDJĘCIA

Obsada serialu "Barwy szczęścia" z nowymi bohaterami. Kiedy i jak się pojawią?

Do finału sezonu "Barw szczęścia", który zostanie wyemitowany w TVP2 w piątek, 30 maja 2025, zostało jeszcze trochę czasu, więc to dobry moment, żeby przed przerwą wakacyjną widzowie poznali nowych bohaterów. To nie przypadek, że produkcja serialu wprowadza ich do fabuły przed emisją ostatniego odcinka. Spotkanie z tymi postaciami to zapowiedź kolejnych wątków, które będą trzymały w napięciu nie tylko przez końcem "Barw szczęścia", ale także w następnych odcinkach po wakacjach.

Zofia, czyli teściowa Asi pojawi się w 3188 odcinku "Barw szczęścia"

Jako pierwsza z nowych bohaterów już w 3188 odcinku "Barw szczęścia" (emisja w poniedziałek, 12.05.2025) pojawi się teściowa Asi o imieniu Zofia (w tej roli Izabella Olejnik). Po kilku latach matka Daniela, byłego męża Asi, ojca Emila, znów wkroczy do życia Sokalskiej i będzie to bardzo burzliwe spotkanie.

Zofia już w 3188 odcinku "Barw szczęścia" da się poznać jako wredna kobieta, która broni swojego syna, a Asię oskarży o wszelkie zło. Zarzuci Sokalskiej, że nie ma prawa pojawiać się w domu teściów, po tym wszystkim, co zrobiła. Zmarnowała synowi Zofii lata życia, zniszczyła go, wpędziła go w depresję, nasłała na niego komornika. To oczywiście będzie stek bzdur, bo to Asia musiała uciekać przed byłym mężem Danielem, jego kochankami i komornikiem, który go ścigał.

Pola i jej ojciec Zbyszek wkroczą do życia Żabci w 3189 odcinku "Barw szczęścia"

W wątku Ani - Żabci od 3189 odcinka "Barw szczęścia" zjawią się nastoletnia dziewczynka Pola (w tej roli Gabriela Szewczyk) oraz jej ojciec Zbyszek (Krzysztof Chudzicki). Kim oni będą i jak to się stanie, że Żabcia pozna Polę, której historia poruszy jej serce?

Zacznie się od tego, że Żabcia znajdzie na śmietniku ukulele, które jak ustali Broda jest warte aż tysiąc złotych. A gdy oboje zaczną szukać właściciela instrumentu, do RestoBaru zawita nagle Pola (w tej roli Gabriela Szewczyk). Żabcia od razu dziewczynkę polubi – zwłaszcza, że połączy je zachwyt brzmieniem ukulele. Widząc agresywne zachowanie jej ojca, Ania szybko zacznie się jednak o Polę niepokoić. Nieco później odkryje, że rodzina Poli skrywa dramatyczne tajemnice.

Władysław Grad, ojciec zmarłej dziewczyny Błażeja od 3190 odcinka "Barw szczęścia"

Błażej Modrzycki razem z Weroniką (Maria Świłpa) w 3190 odcinku "Barw szczęścia" umówi się na spotkanie z mężczyzną gotowym na zakup dzieł jego zmarłej ukochanej Leny i odkryje, że obrazami zainteresował się ojciec malarki - Władysław Grad (w tej roli Zbigniew Stryj).

Dopiero po pierwszej rozmowie z Władysławem Błażej wyzna Weronice, dlaczego tak długo unikał konfrontacji. Ojciec Leny uznał go za mordercę, który zasługuje na karę za jej śmierć. Wyjdzie na jaw, że wówczas Władysław chciał Błażeja zabić. Teraz po latach Grad zrealizuje swój plan zemsty.