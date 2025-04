Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Była teściowa Asi obwini ją za to, co stało się z jej synem! Zmarnowała Danielowi życie - ZDJĘCIA

W 3188 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) stanie oko w oko z byłą teściową Teresą (Izabella Olejnik)! Chociaż rodzice Daniela, byłego męża Sokalskiej, nie będą chcieli mieć z nią nic wspólnego, to ona pojedzie do ich domu. Nie wpuszczą jej do środka! Teresa na widok byłej synowej w 3188 odcinku "Barw szczęścia" od razu przystąpi do ataku. Obwini ją za to, co stało się z jej synem, bo okaże się, że Daniel zniknął bez śladu. Po tym, co Asia usłyszy od teściowej nie wytrzyma i wypomni jej dlaczego uciekła od Daniela i zabrała ich syna Emila (Artem Malaszczuk). Bolesna przeszłość znów dopadnie Asię... Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.