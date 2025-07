Barwy szczęścia. Załamana Józefina zdecyduje się na desperacki krok! Cezary w ostatniej chwili uratuje matkę od śmierci

Zdesperowana Józefina postanowi odebrać sobie życie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach kompletnie załamana Józefina, jak podaje swiatseriali.interia.pl, postanowi zakończyć swój żywot! Tym bardziej, że już będzie w stanie wegetatywnym, przekonana, że już nic dobrego jej w życiu nie spotka, po tym jak dała się omotać i okraść oszustowi Andrzejowi, który zostawił ją nie tylko długami, ale i złamanym sercem.

I to będzie Rawiczową boleć najbardziej, choć oczywiście widmo bankructwa także da o sobie znać, bo przecież Zastoja-Modelski zabierze z jej domu nie tylko same kosztowności, ale zostawi ją także z ogromnym kredytem za dworek, przez który ona będzie mogła stracić nie tylko swój dom, ale i ukochaną stadninę.

I to wszystko sprawi, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zdesperowana Rawiczowa zdecyduje się ze sobą skończyć! Józefina postanowi odejść po cichu, w zaciszu domowym, ale oczywiście nie bez słowa wyjaśnienia i pożegnania z ukochanym synem, któremu zostawi list. Ale on podświadomie wszystko wyczuje!

Cezary w ostatnim momencie ocali matkę przed śmiercią w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach będzie prowadził swoje osobne śledztwo, które zleci Celinie (Orina Krajewska)! I to właśnie Brońskiej uda się ustalić, że jego matka zaciągnęła również ogromny kredyt w banku pod zastaw swojego majątku. I wówczas dla Rawicza stanie się jasne, że łupem Andrzeja nie padły wyłącznie tysiące z konta Józefiny, ale znacznie więcej. I od razu postanowi się z nią rozmówić!

Tyle tylko, że wtedy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej dozna szoku! A to dlatego, że nakryje matkę z fiolką tabletek nasennych, które siedząca na łóżku już Józefina będzie gotowa zażyć, ale Cezary w ostatniej chwili ją powstrzyma, a tym samym uratuje jej życie!

- Mamo, co ty chciałaś zrobić? - wyrzuci jej Cezary.

Rawicz zdecyduje się już całodobowo pilnować Józefinę w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

I w tym momencie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Cezary przerazi się już nie na żarty, gdyż tak naprawdę doskonale będzie wiedział, co planowała zrobić jego matka. I to tak go sparaliżuje, że postanowi z nią zostać, aby jej pilnować.

I choć w w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Józefina obieca mu, że nie zrobi już nic głupiego, tym bardziej, że syn już o wszystkim będzie wiedział i oczywiście zaoferuje jej swoją pomoc, to jednak Rawicz będzie wolał dmuchać na zimne!

- Dlaczego mi nie powiedziałaś? Zaczęlibyśmy działać wcześniej - westchnie Rawicz.

- Okazałam się najgłupszą ze wszystkich kobiet, które ten człowiek oszukał - przyzna smutno Józefina, po czym zacznie go zapewniać - Nie zrobię nic głupiego..., ale na marne, gdyż Cezary już nie da się zbyć! Tak samo jak Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska), która od razu także przybędzie mu z pomocą! Czy wspólnymi siłami zdołają postawić Rawiczową na nogi i zachęcić ją do walki? Przekonamy się już niebawem!

