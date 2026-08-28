Barwy szczęścia. Wyjazd Agaty w nowym sezonie. Zniknie aż w Tajlandii?!

Agata dostanie propozycję wyjazdu do Tajlandii

W 3405 odcinku nowego sezonu „Barw szczęścia” życie Agaty mocno się skomplikuje za sprawą jej sytuacji zawodowej. Pyrka otrzyma w firmie propozycję objęcia nowego projektu. Sama oferta będzie bardzo atrakcyjna, ale wiązać się będzie z ogromnym poświęceniem. Agata miałaby bowiem wyjechać do Tajlandii. Co więcej, nie chodzi o krótki zagraniczny wyjazd służbowy. Projekt został zaplanowany aż na trzy lata. Dla Pyrki będzie to oznaczało konieczność pozostawienia dotychczasowego życia w Polsce. Nic dziwnego, że wiadomość o takiej perspektywie nie pozostanie bez wpływu na jej relację z Ignacym.

Wyjazd Agaty poróżni ją z Ignacym

Perspektywa trzyletniego pobytu w Tajlandii bardzo szybko stanie się zarzewiem konfliktu między Agatą i Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich związek wytrzyma tak długą rozłąkę i jak miałoby wyglądać ich wspólne życie po ewentualnym wyjeździe Pyrki. Na razie nie wiadomo, czy Agata ostatecznie przyjmie propozycję. Sama oferta będzie jednak na tyle poważna, że mocno wpłynie na jej przyszłość. Jeśli Pyrka zdecyduje się na wyjazd, w Polsce pozostaną jej bliscy, którzy w nowym sezonie „Barw szczęścia” sami będą mierzyć się z poważnymi problemami.

Agata zostawi domowników w trudnej sytuacji?

W tym samym czasie swoje plany będzie realizował Wilk (Adam Szczyszczaj), który nadal będzie próbował doprowadzić do kolejnego pożaru w domu Pyrków i wygnaniu rodziny z ich rodzinnych murów. Mężczyzna nie przestanie naciskać na Lucynę (Grażyna Zielińska), aby ponownie zainicjowała podpalenie.

Sytuacja w domu Agaty wciąż będzie więc daleka od spokoju. Jeśli Pyrka rzeczywiście zdecyduje się na trzyletni wyjazd do Tajlandii, jej nieobecność może dodatkowo skomplikować sytuację bliskich. Zwłaszcza że Wilk nie zamierza odpuszczać, a Lucyna wciąż będzie pozostawała pod jego wpływem. Czy Agata przyjmie propozycję i na trzy lata wyjedzie z Polski? Jak na jej decyzję zareaguje Ignacy? O tym przekonamy się w nowych odcinkach „Barw szczęścia”.