Barwy szczęścia. Wilk nie przestanie knuć w nowym sezonie! Szczepan znów mu pomoże - ZDJĘCIA

Choroba Lucyny pokrzyżuje plany Wilka w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Wilk nie przestanie kombinować. Zwłaszcza, gdy jego już przemęczona szkodzeniem Pyrkom matka Lucyna (Grażyna Zielińska) w końcu nie wytrzyma i wyląduje w szpitalu. I wówczas Maciej zostanie osłabiony w walce przeciwko nieugiętemu Hubertowi i pozostałych mieszkańców ulicy Zacisznej, którzy jeszcze nie zdecydują się mu sprzedać swoich domów, aby on w ich miejscu mógł wybudować drogę do swojego nowo budowanego osiedla. Ale oczywiście Pyrka będzie stał na ich czele.

Tym bardziej, że nie ugiął się nawet w obecnym sezonie, gdy już nawet Agata z Ignacym zdecydowali się kupić od niego mieszkanie. Tyle tylko, że na nich podziałała właśnie manipulacja Lucyny, która w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej podda nawet w wątpliwość Huberta. Ale jej choroba zmieni wszystko!

Maciej znów skorzysta ze wsparcia Szczepana w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że na ujęciach z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" na Instagramie i Facebooku aktorów, jak i samej produkcji widać Pyrków w rodzinnym domu, co oznacza, że ostatecznie nie skuszą się oni na ofertę Wilka, tak jak wcześniej Agata z Ignacym. Zwłaszcza, że i im nie wyjdzie to na dobre, bo wkrótce Pyrka zacznie zupełnie inne życie poza granicami Polski i to niekoniecznie z Kieliszewskim!

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Hubert tym bardziej będzie chciał zostać w rodzinnym domu? Bardzo możliwe, tym bardziej, że i Wilk nie zniknie, a co gorsza nie przestanie knuć! Adam Szczyszczaj pochwalił się na swojej relacji na Instagramie filmikiem z planu, na którym widzimy jego Macieja w towarzystwie swojego prawnika Szczepana. Adwokat wciąż będzie potrzebny deweloperowi, a to niestety nie będzie zwiastować nic dobrego!

Co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wymyślą Wilk z Krajewskim?

Do czego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach zdoła posunąć się podstępny Wilk, aby tylko osiągnąć swój cel i kupić rodzinne domy mieszkańców ulicy Zacisznej za bezcen, żeby wybudować tam nową drogę? W jakim kolejnym procederze z nim weźmie udział Szczepan? Czy Krajewski posunie się do kolejnego oszustwa?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej deweloper i prawnik będą górą? A może wreszcie skończą z fiaskiem? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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