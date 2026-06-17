Barwy szczęścia. On zdobędzie Natalię? To nie przypadek, że boski kurier zjawi się w kancelarii Zwoleńskiej właśnie teraz

Gamou Fall w obsadzie "Barw szczęścia". Kim będzie Michał i czy zostanie kochankiem Natalii?

Rozwód Natalii i Cezarego w następnym sezonie "Barw szczęścia" jeszcze nie będzie przesądzony, a już na horyzoncie pojawi się nowy mężczyzna. Zabójczo przystojny kurier Michał, w tej roli Gamou Fall, niby przypadkiem wpadnie do kancelarii Zwoleńskiej z przesyłami i listami, ale właśnie wtedy los połączy go z zamężną prawniczką. Jak się zacznie ta znajomość?

Zajęta pracą Natalia w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią nie zauważy Michała i zaleje jego koszulkę sokiem. Co ciekawe kurier wcale nie będzie na nią zły! Przeciwnie, oczaruje go uśmiech Natalii, ale spore wrażenie zrobi na nim także Asia Pyrka (Anna Gzyra), która pożyczy mu koszulę na przebranie! A kiedy Michał zdejmie służbową koszulkę i stanie przed kobietami z idealnie wyrzeźbionym ciałem, obie oniemieją z zachwytu.

Ten niefortunny wypadek w nowym sezonie "Barw szczęścia" będzie początkiem znajomości Natalii i Michała, która rozwinie się dość szybko. Mimo że produkcja seriali na razie trzyma w tajemnicy, jak potoczy się wątek tej pary bohaterów, to jednak widzowie słusznie przeczuwają, że na służbowych relacjach zapewne się nie skończy! Bo skoro taki przystojniak zwróci uwagę na Natalię, to prędzej czy później na pewno będzie chciał ją zdobyć.

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Nowy bohater Michał zostanie w życiu Natalii na dłużej w następnym sezonie "Barw szczęścia"

Gamou Fall po raz pierwszy na planie zdjęciowym "Barw szczęścia" pojawił się w maju, ale rola Michała cały czas się rozwija. Z relacji zza kulis serialu, która jest udostępniona na oficjalnym profilu na Instagramie wynika, że kurier będzie szukał u Natalii także porad prawnych. To od scenarzystów i produkcji zależy, jak bardzo Michał zawróci Natalii w głowie i czy rozwiedzie się z Cezarym, który jeszcze długo nie wyjdzie z więzienia!

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