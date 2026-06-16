Barwy szczęścia. Ewa i Romeo pożałują ślubu, kiedy wszyscy będą przeciwko nim! Zapłacą wysoką cenę za ten błąd w nowym sezonie

Ewa i Romeo zapomną o ślubie w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Ślub Ewy i Romeo w odcinkach "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej przysporzy im coraz więcej kłopotów. Młodzi małżonkowie nie przekonają swoich bliskich, babci Elżbiety (Marzena Trybała) oraz Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek), że są już dorośli i wiedzą, co robią. Bo w ich przypadku dorosłość nie będzie szła w parze z odpowiedzialnością, dojrzałością i rozsądnym podejściem do życia.

– To że mogliście formalnie wziąć ślub nie znaczy, że jesteście dorośli – zarzuci wnuczce Elżbieta.

Zwiastun następnego sezonu "Barw szczęścia" odsłonił tylko krótkie zapowiedzi wydarzeń, które rozegrają się w 3392 odcinku, pierwszym po wakacyjnej przerwie. Nowożeńcy nadal nie dostaną błogosławieństwa rodzin! Mało tego, wszyscy będą przeciwko nim. A to źle wróży temu małżeństwu.

Nawet przyjaciółka Ewy, Ewelina (Amelia Listwoń), nie da się przekonać, że ten ślub to była dobra decyzja. Powie jej wprost, że to był głupi pomysł, błąd, który zaważy na ich przyszłości. Udzieli jej też "dobrej" rady, by na razie zapomniała o tym, że jest żoną Romea i żyła tak, jak do tej pory. Skoro nikt nie akceptuje ich ślubu.

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Elżbieta nie zgodzi się na wspólne mieszkanie Ewy i Romea w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

W nowym sezonie "Barw szczęścia" Ewa nie przekona Elżbiety, żeby dała jej i Romeo szanse na małżeńskie szczęście. Babcia twardo zapowie, że dopóki 18-latka jest na jej utrzymaniu, musi przestrzegać jej zasad i na pewno nie zgodzi się na to, żeby mąż z nią zamieszkał w mieszkaniu Żeleńskiej.

Grzelakowie przeciwko małżeństwu Ewy i Romea w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Jakby tego było mało w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu Aldona wygranie Romeo, że bardzo ją zawiódł i minie sporo czasu, zanim znów mu zaufa. Borys zapewni Włocha, że pomogą mu, jeśli pójdzie na studia, ale nie zamierzają finansować jego "zabawy w małżeństwo". To oznacza, że jeśli Romeo chce mieć żonę blisko siebie, mieszkać z Ewą, to musi zarobić chociaż na wynajem mieszkania!

Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.