Barwy szczęścia. Weronika i Błażej w nowej czołówce! To niejedyna zmiana - ZDJĘCIA

Idzie nowe w serialu "Barwy szczęścia"! Tak produkcja ogłosiła zmianę czołówki, która nastąpi wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu we wrześniu. Przy okazji już teraz ujawniono, że do odświeżonej czołówki "Barw szczęścia" dołączą Weronika (Maria Świłpa) i Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza), czyli para, która wzbudzała największe emocje w odcinkach przed przerwą wakacyjną. To jednak niejedyna zmiana w czołówce "Barw szczęścia". Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z planu.