Barwy szczęścia. Tak się zacznie następny sezon! Nic się nie wyjaśni, trzymające w napięciu wątki wciąż w zawieszeniu - ZDJĘCIA

Nowy sezon "Barw szczęścia" zacznie się od 3203 odcinka, którego emisja jest przewidziana na początek września. Nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu produkcji serialu ani też TVP z datą premiery "Barw szczęścia" po wakacjach, ale najpewniej będzie to pierwszy poniedziałek po przerwie letniej, czyli 2.09.2025.

Zwiastun 3203 odcinka "Barw szczęścia", który rozpocznie następny sezon, to tylko przedsmak tego, co czeka bohaterów, tego, jak potoczą się ich losy w kolejnych odcinkach jesienią! Niestety z tej zapowiedzi niewiele wynika. A to oznacza, że ciąg dalszy historii, które widzowie zobaczyli w ostatnich odcinkach sezonu przed wakacjami, przez jakiś czas pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi.

"Do zobaczenia w następnym sezonie" - słyszymy w zwiastunie po emisji finałowego 3202 odcinka "Barw szczęścia". I zaraz potem jest skrót wydarzeń, które rozpoczną kolejną serię.

Co wydarzy się w 3203 odcinku "Barw szczęścia", pierwszym po wakacjach?

W 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach oszukana, okradziona Józefina nadal będzie drżała ze strachu, że musi spłacić 5 mln złotych kredytu, który wzięła na "rodowy" pałac Andrzeja Zastoi-Modelskiego. Bank jej nie odpuści, żądając pierwszej raty - 40 tysięcy złotych. Natalia Zwoleńska (Maria Dejmek), jako prawniczka teściowej, zrobi wszystko, by odroczyć spłatę kredytu.

Ale zdesperowana Rawiczowa będzie gotowa zaciągać kolejne pożyczki. - Potrzebuję pieniędzy -wyzna ze łzami w oczach, wykonując tajemniczy telefon. Żaden bank już nie udzieli Józefinie kredytu, więc pozostają tylko bogaci "przyjaciele".

Natalia w 3203 odcinku "Barw szczęścia" we wrześniu nadal będzie brnęła w swoje kłamstwa, by nie wydać Józefiny przed Cezarym (Marcel Opaliński). Bo Rawicz wciąż nie będzie wiedział o długach matki, o tym, że może stracić dom i stadninę.

- Zastoja to jest zawodowy oszust! - stwierdzi Natalia, ukrywając przed mężem, że Andrzej ukradł Józefinie nie tylko 300 tysięcy, obrazy, biżuterię i samochód, ale wpędził ją w ogromne długi.

- Ta cała sytuacja ją kompletnie rozbiła. Nawet nie chodzi o pieniądze... - odpowie Cezary, nieświadomy tego, że złamane serce matki to nie wszystko, że długi Józefiny rosną z każdym dniem.

Nowy sezon "Barw szczęścia" w 3203 odcinku to także ciąg dalszy sercowych rozterek Kasi po odrzuconych oświadczynach Mariusza. Wygląda na to, że ona sama nie będzie wiedziała, czego chce. Niby kocha rolnika z Brzezin, ale wcale nie chce ślubu. Zależy jej na związku tu i teraz, bez zobowiązań.

Ale Mariuszowi to nie wystarczy. - To co z tym zrobimy? - zapyta Kasię.

Nawet Borys Grzelak (Jakub Wieczorek) w 3203 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie wiedział, o co Kasi chodzi, dlaczego zwodzi Mariusza, który liczy na ślub, albo chociaż na to, że się zaręczą i będą parą narzeczonych.

- Mariusz mi się oświadczył. Ja już miałam dwóch mężów...

- Nie jesteś w tej relacji na 100 procent... Może Mariusz to czuje - uzna przyjaciel Kasi i Mariusza.