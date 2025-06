Barwy szczęścia. Stefaniak nie odpuści. Nie przestanie, dopóki Dominika i Renata nie pójdą z torbami - ZDJĘCIA

Stefaniak groził Renacie w zakończonym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W poprzednim sezonie „Barw szczęścia” Stefaniak nie zaprzestał wysiłków, by zniszczyć Dominikę i Renatę. Nie zawahał się nasłać sanepid na Feel Good. Kiedy Renata do niego zadzwoniła, w obcesowy sposób zaczął jej grozić. Zapowiedział absurdalny pozew o stalking pod pozorem zadręczania go telefonami. Został wówczas wyśmiany. Renata zrewanżowała się obietnicą zaskarżenia jego uporczywych prób utrudniania prowadzenia biznesu jej i Dominice. Wtedy Robert zaczął grozić, że obie zobaczą, na co jeszcze go stać.

Stefaniak próbuje pozbyć się Dominiki i Renaty w serialu „Barwy szczęścia”

Stefaniak od dawna próbuje w serialu „Barwy szczęścia” przejąć lokal, w którym działa bistro. Na jego nieszczęście umowę najmu przedłużył Kowalskiej i jej przyjaciółce jego ojciec. I zaraz po jej podpisaniu stracił przytomność i zmarł pomimo prób resuscytacji, którą od razu podjęła Renata. Robert uznał, że obie kobiety przyczyniły się do jego śmierci. Od tamtej pory stara się unieważnić umowę, przejąć Feel Good i zamienić go w siłownię - bezskutecznie. Nawet podjęty przez niego, a zupełnie niepotrzebny, remont dachu wyłączający lokal z użytkowania, nie pomógł mu w zepsuciu dziewczynom interesu.

Stefaniak nie odpuści Dominice i Renacie w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach

W kolejnym sezonie „Barw szczęścia” batalia Dominiki i Renaty o utrzymanie swojego biznesu będzie trwała – to pewne. To ich praca zapewniająca dochód, więc zrobią wszystko, by dalej prowadzić bistro. Ale nie jest ich – należy do Stefaniaka. To on jest właścicielem i wynajmującym i do niego – rzecz jasna – należy ostatnie słowo w jego sprawie. Nienawidzi obu kobiet i postara się o zakończenie umowy najmu. Czy to mu się uda w nowych odcinkach „Barw szczęścia” po wakacjach? Czy wykorzysta do tego naiwną Sonię (Weronika Nockowska)?

Barwy szczęścia. Sonia pozna prawdziwą twarz Stefaniaka? Zrobi z niej swoją służącą