Barwy szczęścia. Sebastian wstanie z wózka? Wszyscy czekają aż mąż Dominiki po operacji znów zacznie chodzić - ZDJĘCIA

Tej chwili w serialu "Barwy szczęścia" wyczekują wszyscy fani w nowym sezonie! Na planie kolejnych odcinków sparaliżowany Sebastian (Marek Krupski) znów stoi na własnych nogach, wstał z wózka inwalidzkiego, do którego jest przykuty od trzech lat. Czy to oznacza, że mąż Dominiki (Karolina Chapko) będzie chodził jak dawniej i nie będzie skazany na los kaleki? Marek Krupski rozwiał wszelkie wątpliwości, publikując zdjęcia zza kulis "Barw szczęścia", na których ujawnił co czeka jego bohatera. Sprawdźcie to w naszej GALERII.