Barwy szczęścia. Pożar w domu Pyrków! Wilk każe Lucynie wzniecić ogień

Wilk zleci Lucynie pożar u Pyrków w "Barwach szczęścia" po wakacjach

W 3405 odcinku „Barw szczęścia” Wilk ponownie będzie naciskał na Lucynę. Jego plan pozostanie niezmienny, gdyż chce doprowadzić do tego, aby Pyrkowie pozbyli się rodzinnego domu. Kobieta ma mu w tym pomóc, wywołując kolejne zagrożenie. Tym razem Lucyna będzie miała zainicjować pożar w domu Pyrków. Nie będzie to więc przypadkowa awaria, lecz element planu, który ma doprowadzić Huberta i jego bliskich do sprzedaży nieruchomości. Dla Lucyny sytuacja będzie szczególnie skomplikowana, ponieważ sama jest współwłaścicielką domu. Wcześniej wykorzysta ten fakt, domagając się od Huberta pokrycia kosztów swojego pobytu w hotelu Stańskich, gdy awaria pieca sprawi, że w domu zrobi się nieznośnie zimno.

Lucyna już wcześniej szkodziła Pyrkom, ale to nie koniec

To nie pierwszy raz, gdy Lucyna przyczyni się do problemów w domu Pyrków. Wcześniej doprowadziła do zniszczenia dowodów potrzebnych przy sprawie zalania, a później przyczyniła się do wybuchu i pożaru w garażu. Wówczas próbowała skierować podejrzenia na Emila (Artem Malaszczuk).

Po awarii pieca w nowym sezonie sytuacja również ułoży się po jej myśli tylko na chwilę. Lucyna liczy na to, że pobyt w hotelu dodatkowo obciąży finansowo Huberta i przybliży go do decyzji o sprzedaży domu. Jej plan pokrzyżuje jednak Mariusz (Rafał Cieszyński), który naprawi piec i sprawi, że Pyrkowie mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. Wilk nie zamierza jednak rezygnować z planu. Dlatego w 3405 odcinku „Barw szczęścia” Lucyna znów zostanie postawiona przed zadaniem, które może mieć dla Pyrków bardzo poważne konsekwencje.

Agata wyjedzie do Tajlandii, a w domu zostanie coraz trudniej

W tym samym odcinku pojawi się jeszcze jeden wątek, który może mieć znaczenie dla sytuacji Pyrków. Agata otrzyma w pracy propozycję objęcia nowego projektu. Wiązałoby się to z trzyletnim wyjazdem do Tajlandii. Perspektywa opuszczenia Polski doprowadzi do konfliktu Agaty z Ignacym (Olaf Staszkiewicz). Jeżeli Pyrka zdecyduje się przyjąć ofertę, na miejscu pozostaną jej bliscy, a tymczasem Wilk będzie nadal próbował realizować swój plan. Mało tego, Lucyna będzie jedną z tych osób, które zaczną popychać Agatę ku wyjeździe. Będzie liczyć, że to również popchnie Huberta do sprzedaży.