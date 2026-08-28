Barwy szczęścia. Problemy Ksawcia w nowym sezonie. Kasia usłyszy szokującą diagnozę, a chłopiec wpadnie w szał

Kolejne problemy z Ksawerym w "Barwach szczęścia" po wakacjach

Problemy z Ksawerym nie pojawią się nagle. Już w poprzednim sezonie Kasia musiała mierzyć się z trudnym zachowaniem syna. Nastolatek potrafił reagować agresją i podejmować decyzje, których konsekwencji nie zawsze rozumiał. Nie oznacza to oczywiście, że chłopiec jest winny swoich problemów. Jego zachowanie może wynikać także z tego, że jako nastolatek nie potrafi jeszcze właściwie poradzić sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami w świecie dorosłych. W nowych odcinkach sytuacja jeszcze bardziej się skomplikuje. Ksawery zacznie wyciągać własne wnioski z tego, co usłyszy od innych, a jego podejrzenia szczególnie mocno uderzą w Mariusza.

Ksawery uwierzy w plotki o Mariuszu i się zacznie

W tym samym czasie Mariusz będzie bardzo zaangażowany w pomoc Jance (Oliwia Drożdżyk). Kobieta znajdzie się w trudnej sytuacji po kolejnych problemach zdrowotnych swojego ojca, a Kasia zaakceptuje decyzję ukochanego, który postanowi otoczyć ją opieką. Po śmierci Dąbrowskiego (Piotr Kazimierczak) Mariusz jeszcze mocniej skupi się na Jance. To właśnie wtedy w Brzezinach zaczną krążyć informacje, które dotrą również do Ksawerego. Nastolatek uwierzy w plotki sugerujące, że Mariusz może być niewierny. Ksawery oskarży go o zdradę, czym kompletnie zszokuje Kasię. Dla chłopca zasłyszane informacje będą jednak wystarczającym powodem, by podważyć uczciwość partnera swojej mamy.

Pedagog zaniepokoi się zachowaniem Ksawcia. Czy to ADHD

To właśnie problemy z zachowaniem Ksawerego sprawią, że w 3404 odcinku „Barw szczęścia” sytuacją zainteresuje się pedagog szkolny. Specjalista zasugeruje, że u nastolatka może występować ADHD. Dla Kasi będzie to bardzo ważna informacja. Kobieta będzie musiała zastanowić się, czy zachowanie syna rzeczywiście jest wyłącznie efektem trudnego wieku, czy też za jego problemami kryje się coś więcej. Jednak sam Ksawery nie będzie chciał słyszeć o diagnozie, nie przyjmie tych sugestii spokojnie. Ksawery stanowczo sprzeciwi się opinii pedagoga i nie będzie chciał dopuścić do siebie myśli, że może potrzebować specjalistycznej pomocy. Jego gwałtowna reakcja dodatkowo zaniepokoi Kasię. Chłopiec będzie musiał zmierzyć się nie tylko z własnymi wahaniami, ale także z konsekwencjami tego, jak postrzega rzeczywistość i ludzi znajdujących się wokół niego. Czy Ksawery rzeczywiście ma ADHD? I czy Kasia zdoła przekonać syna, że diagnoza nie jest powodem do wstydu? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki „Barw szczęścia”.