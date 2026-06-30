Barwy szczęścia. Pobicie Celiny w nowym sezonie! Tak skończy ukochana Łukasza - ZDJĘCIA

Celina zostanie ranna w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach nieustraszona Celina niestety w końcu się doigra! I choć do tej pory pani detektyw wychodziła ze swoich niebezpiecznych akcji bez szwanku, to niestety przyjdzie dzień, gdy i ona nieźle oberwie.

Orina Krajewska wrzuciła na swoją relację na Instagramie zdjęcia z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, na którym widać ją z bandażem na głowie i rozwalonym nosem. Najpewniej napastnik uderzy Celinę w nos, który od razu jej rozwali, bo widać także i ślady krwi. A co gorsze, możliwe, że powali ja na amen, skoro na jej głowie widać opatrunek.

Brońska wpakuje się w kolejną niebezpieczną akcję w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Ale jak do tego dojdzie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach? Zapewne w trakcie kolejnej niebezpiecznej akcji, której podejmie się Celina. Być może przy współpracy z policją, bo na jednym zdjęciu aktorka oznaczyła Łukasza Borkowskiego, a więc serialowego inspektora Majaka, który w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie kontynuował sprawę oszusta Andrzeja (Leon Charewicz), którego to przecież Brońska sprowadziła z Dubaju!

Co prawda, Majak zajmie się bardziej tematem zlecenia jego zabójstwa przez Cezarego (Marcel Opaliński) i w tym celu złoży wizytę Natalii (Maria Dejmek), którą mąż oskarży o współudział. Ale przecież i Celina będzie powiązana z tą sprawą. Jednak w tym przypadku będzie mogło chodzić o coś zupełnie innego, bo przecież nie takimi sprawami będzie zajmować się Brońska.

Pani detektyw nie zrezygnuje z zawodu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

I niestety w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach przyjdzie jej za to zapłacić najwyższą cenę, bo w końcu i sama się narazi. Komu i w jakiej sprawie, to dowiemy się już w nowych odcinkach. Ale czy po tym zrezygnuje z bycia panią detektyw? Nie wydaje się, bo przecież dla Brońskiej będzie to chleb powszedni, tak samo jak i dla Łukasza (Michał Rolnicki).

I choć pewnie Sadowski zmartwi się o swoją ukochaną, to jednak najpewniej nie przekona jej do zmiany zawodu na nieco bezpieczniejszy. Szczególnie, że będzie to rozumiał, jak mało kto. Na szczęście, Celina wyjdzie z tego pobicia, ale co jeszcze się u niej wydarzy? O tym przekonamy się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

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