Barwy szczęścia po wakacjach. Natalia rozegra Andrzeja! Zwoleńska wsadzi oszusta za kraty?! - ZDJĘCIA

Śledztwo Natalii w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach

To, że Andrzej jest oszustem, wyjdzie na jaw jeszcze przed zakończeniem obecnie emitowanego sezonu. Józefina oraz goście weselni z przykrością dowiedzą się, że do żadnej ceremonii nie dojdzie. Ba, nie ma nawet samolotu, który niby miałby przetransportować wszystkich do Finlandii! Zdradzamy, że jeszcze przed zakończeniem sezonu podłamana Rawiczowa poszuka wsparcia u synowej. To właśnie do Natalii zwróci się o pomoc w ustaleniu, co tak naprawdę kombinował Zastoja-Modelski i czy można go ukarać. Chociaż prawniczka jest świadoma, że teściowa nigdy nie pałała do niej miłością, faktycznie spróbuje opracować plan działania.

Natalia zdemaskuje oszusta Andrzeja w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"

Już wiadomo, że wątek z oszukaną Józefiną zostanie przerwany i będzie kontynuowany dopiero w nowych odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach. To właśnie ukochana Cezarego zajmie się sprawą od strony formalnej. Zdradzamy pierwsze informacje, które padną z ust Natalii po odkryciu mrocznych kart z życiorysu Zastoi-Modelskiego.

- Zastoja to jest zawodowy oszust! - powie jasno Natalia w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach. Prawniczka prześwietli mężczyznę i nie będzie żadnych wątpliwości, że Andrzej ukartował cały plan, by "zdobyć" Józefinę, jej zaufanie oraz potem wykorzystać!

Cezary zmartwiony losem Józefiny w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej.

- Ta cała sytuacja ją kompletnie rozbiła... Nawet nie chodzi o pieniądze - uzna Rawicz, który zacznie martwić się losem mamy.

Co więcej, sama Rawiczowa przyzna się w nowych odcinkach "Barw szczęścia", że potrzebuje pieniędzy. Niedoszły mąż ograbi ją na całego! Z dobrze ustawionej seniorki, Józefina zmieni się w bankrutkę.