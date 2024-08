Barwy szczęścia. Odmieniona Renata znów zakochana w Kodurze! Nagle dostanie wyrzutów sumienia

Renata i Kodur z "Barw szczęścia" znów szczęśliwi i zakochani!

Na to liczyło wielu fanów "Barw szczęścia". Renata i Kodur wrócą do siebie po aferze z ciążą i poronieniem kobiety. W poprzednich odcinkach serialu doszło do poważnego kryzysu, bo kelnerka nie chciała dziecka, a kiedy straciła ciążę, Marcin oskarżył ukochaną o to, że celowo doprowadziła do tragedii... Tego było za wiele, Renata nie mogła znieść Kodura, a on uciekł w alkohol. W końcu jednak przejrzał na oczy i wyjechał z Renatą na Teneryfę. Zaryzykował swoją pozycją w pracy i karierą, ale wybrał miłość i walkę o ukochaną.

Zdradzamy, że Renata i Kodur wrócą z wakacji zakochani. Pojednają się podczas urlopu w Hiszpanii i wszystko wróci do normy. Oczywiście tylko jeśli chodzi o ich niesłabnące uczucia. W życiu komisarza i kelnerki zaczną dziać się inne rzeczy, niekoniecznie te pozytywne.

Renata dostanie wielkich wyrzutów sumienia w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"

Powrót z przyjemnych wakacji wystawi miłość Renaty i Kodura na następne próby. Nagle przyjaciółka Dominiki (Karolina Chapko) poczuje, że za ostro działała względem ukochanego, który dla niej naraził swoją karierę. Wiadomo było, z czym wiąże się nagły wyjazd na Teneryfę. Mężczyzna nie mógł sobie na to pozwolić w pracy, a jednak wykonał ryzykowny ruch.

- Narobił sobie kłopotów, chyba nawet mogą go wyrzucić - zwierzy się Renata w "Barwach szczęścia" po wakacjach".

- Ale bierzesz pod uwagę, że bardziej uwielbia ciebie niż pracę? - zapyta Dominika.

- Pytanie tylko, czy wytrzyma w tym uczuciu, jeśli ją straci? Ona akurat naprawdę dostarcza mu mocnych wrażeń... Jak mu ich braknie, zostanę tylko ja - wyjaśni swoje przypuszczenia Renata.

Renata pogodzi się z Kodurem, ale to nie koniec?

Kolejne odcinki "Barw szczęścia" przyniosą nowe wyzwania dla ulubionych bohaterów. Renata z Kodurem także będą musieli mierzyć się z kolejnymi problemami. Czy komisarz naprawdę straci pracę i znudzi się ukochaną? O to właśnie zacznie drżeć Renata. Na szczęście z każdej sytuacji jest jakieś wyjście.