Barwy szczęścia, odcinki 3382-3386: Ślub w Las Vegas, wybuch na Zacisznej i brutalne pobicie. Czy Borys i Aldona trafią do więzienia?

W poprzednich odcinkach (3377-3381) Marcin odnalazł nieprzytomną Renatę, która po przedawkowaniu leków trafiła do szpitala, a następnie do ośrodka odwykowego. Sam Marcin został zdegradowany do roli dzielnicowego po tym, jak Rawicz wydał go prokuraturze. W życiu Oliwki i Tomasza zapanował kryzys spotęgowany obecnością Grażyny. Choć Zbrowska próbowała ratować związek, ostatecznie zaczęła się wyprowadzać, a sylwestra spędziła z Madzią. Elżbieta weszła w ostry konflikt z Ewą przez jej relację z Romeo. Lucyna naciskała na Agatę i Ignacego w sprawie kupna mieszkania od Wilka, co wywołało gniew Huberta, postrzegającego dewelopera jako zagrożenie dla osiedla. Marczakowie i Jaworscy bawili się na sylwestrowym brydżu, gdzie Małgorzata zazdrośnie pilnowała męża. Marcin podczas służby spotkał Natalię, a towarzyszyła mu praktykantka Daria. Broda zaczął drążyć temat swojej tożsamości i odkrył mroczne sekrety matki dotyczące jego ojca. Przed wyjazdem do Londynu Aleks ogłosił, że planuje wystawę portretów matki, co wzbudziło zazdrość Romeo w dniu osiemnastych urodzin Ewy. Aldona i Borys przeżyli chwile grozy po odkryciu trujących grzybów w sprzedanej partii towaru.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3382
Wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzają jego uciążliwe naciski na Justina, którego obowiązki - w zamian za obietnicę wysokiej premii - ma przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie przygotowuje kolejną intrygę. Tymczasem Wilk ponagla Agatę w kwestii nabycia nieruchomości, a Lucyna umiejętnie manipuluje dziewczyną, aby ta całkowicie ignorowała pretensje Huberta. Z kolei w piwnicy domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna bez wahania oskarża stanowczo zaprzeczającego swojej winie Emila. Natomiast Aldona i Borys zmagają się z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu w związku z zatruciem klienta grzybami.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3383
Zapłakana Luiza zjawia się niespodziewanie u Wójcików i wyznaje, że została zdradzona przez Aro. Tymczasem Daniel odwozi do Pyrków Emila po jego całonocnej ucieczce, a następnie wdaje się w szpitalu z Hubertem w ostry spór dotyczący metod wychowawczych. Z kolei Lucyna próbuje nakłonić chłopca do wzięcia na siebie winy za incydent z petardami. Natomiast Karolina i Bruno docierają w końcu do Las Vegas, gdzie beztrosko celebrują swój wspólny wyjazd.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3384
Załamana rozstaniem z ukochanym Luiza rozważa przerwanie studiów weterynaryjnych, a Damian stanowczo zwalnia Aro z pracy za nawiązanie romansu z klientką. Tymczasem Wilk wymusza na Agacie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii zakupu mieszkania. Z kolei ostra kłótnia Emila z Emilką na tle internetowej działalności Daniela potęguje rosnące obawy Joanny o negatywny wpływ ojca na chłopca. Natomiast przedłużająca się hospitalizacja pana Bogumiła budzi u Grzelaków uzasadniony strach przed procesem karnym, choć przygotowania Romeo do studniówki pozwalają im na chwilę zapomnieć o narastających problemach.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385
Sebastian wywiera presję na Dominikę, aby ostatecznie zakończyła współpracę z mierzącą się z nałogiem Renatą. Z kolei podczas pobytu w Las Vegas Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie zawarcie ekspresowego małżeństwa. W tym samym czasie Justin potajemnie wynajmuje Oliwce pokój hotelowy po obniżonej cenie, co natychmiast wykorzystuje Kajtek, podejmując próbę rozmowy z byłą partnerką. Za to Romeo i Ewa uczestniczą w wymarzonej studniówce.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3386
Beztroski poranek Ewy i Romeo w hotelu zostaje przerwany przez nagłą lawinę wiadomości od Elżbiety i Aldony. Tymczasem Mirek odwiedza załamaną Luizę, wyrażając gotowość do fizycznej konfrontacji z Aro w obronie siostry. Z kolei zszokowany kradzieżą pracowników oraz klientów Damian wdaje się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, którą ostatecznie powstrzymuje interwencja Marcina. Natomiast Weronika po wizycie u Madzi udaje się na galę Złotego Pióra Dziennikarstwa, gdzie wspólnie z Modrzyckim staje się największą gwiazdą wieczoru.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3382-3386 będzie można oglądać od 18 do 22 maja 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.
- Odcinek 3382 - poniedziałek, 18 maja
- Odcinek 3383 - wtorek, 19 maja
- Odcinek 3384 - środa, 20 maja
- Odcinek 3385 - czwartek, 21 maja
- Odcinek 3386 - piątek, 22 maja
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)