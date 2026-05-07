Barwy szczęścia, odcinki 3382-3386: Ślub w Las Vegas, wybuch na Zacisznej i brutalne pobicie. Czy Borys i Aldona trafią do więzienia?

W poprzednich odcinkach (3377-3381) Marcin odnalazł nieprzytomną Renatę, która po przedawkowaniu leków trafiła do szpitala, a następnie do ośrodka odwykowego. Sam Marcin został zdegradowany do roli dzielnicowego po tym, jak Rawicz wydał go prokuraturze. W życiu Oliwki i Tomasza zapanował kryzys spotęgowany obecnością Grażyny. Choć Zbrowska próbowała ratować związek, ostatecznie zaczęła się wyprowadzać, a sylwestra spędziła z Madzią. Elżbieta weszła w ostry konflikt z Ewą przez jej relację z Romeo. Lucyna naciskała na Agatę i Ignacego w sprawie kupna mieszkania od Wilka, co wywołało gniew Huberta, postrzegającego dewelopera jako zagrożenie dla osiedla. Marczakowie i Jaworscy bawili się na sylwestrowym brydżu, gdzie Małgorzata zazdrośnie pilnowała męża. Marcin podczas służby spotkał Natalię, a towarzyszyła mu praktykantka Daria. Broda zaczął drążyć temat swojej tożsamości i odkrył mroczne sekrety matki dotyczące jego ojca. Przed wyjazdem do Londynu Aleks ogłosił, że planuje wystawę portretów matki, co wzbudziło zazdrość Romeo w dniu osiemnastych urodzin Ewy. Aldona i Borys przeżyli chwile grozy po odkryciu trujących grzybów w sprzedanej partii towaru.

Barwy szczęścia. Dominika odsunie Renatę od ich biznesu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3382

Wyjazd Stańskiego i Karoliny do USA poprzedzają jego uciążliwe naciski na Justina, którego obowiązki - w zamian za obietnicę wysokiej premii - ma przejąć Kajtek, podczas gdy Różańska potajemnie przygotowuje kolejną intrygę. Tymczasem Wilk ponagla Agatę w kwestii nabycia nieruchomości, a Lucyna umiejętnie manipuluje dziewczyną, aby ta całkowicie ignorowała pretensje Huberta. Z kolei w piwnicy domu Pyrków dochodzi do niebezpiecznego wybuchu petard, o którego spowodowanie Joanna bez wahania oskarża stanowczo zaprzeczającego swojej winie Emila. Natomiast Aldona i Borys zmagają się z policyjnym przesłuchaniem oraz kontrolą Sanepidu w związku z zatruciem klienta grzybami.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3383

Zapłakana Luiza zjawia się niespodziewanie u Wójcików i wyznaje, że została zdradzona przez Aro. Tymczasem Daniel odwozi do Pyrków Emila po jego całonocnej ucieczce, a następnie wdaje się w szpitalu z Hubertem w ostry spór dotyczący metod wychowawczych. Z kolei Lucyna próbuje nakłonić chłopca do wzięcia na siebie winy za incydent z petardami. Natomiast Karolina i Bruno docierają w końcu do Las Vegas, gdzie beztrosko celebrują swój wspólny wyjazd.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3384

Załamana rozstaniem z ukochanym Luiza rozważa przerwanie studiów weterynaryjnych, a Damian stanowczo zwalnia Aro z pracy za nawiązanie romansu z klientką. Tymczasem Wilk wymusza na Agacie podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii zakupu mieszkania. Z kolei ostra kłótnia Emila z Emilką na tle internetowej działalności Daniela potęguje rosnące obawy Joanny o negatywny wpływ ojca na chłopca. Natomiast przedłużająca się hospitalizacja pana Bogumiła budzi u Grzelaków uzasadniony strach przed procesem karnym, choć przygotowania Romeo do studniówki pozwalają im na chwilę zapomnieć o narastających problemach.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3385

Sebastian wywiera presję na Dominikę, aby ostatecznie zakończyła współpracę z mierzącą się z nałogiem Renatą. Z kolei podczas pobytu w Las Vegas Bruno niespodziewanie proponuje Karolinie zawarcie ekspresowego małżeństwa. W tym samym czasie Justin potajemnie wynajmuje Oliwce pokój hotelowy po obniżonej cenie, co natychmiast wykorzystuje Kajtek, podejmując próbę rozmowy z byłą partnerką. Za to Romeo i Ewa uczestniczą w wymarzonej studniówce.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3386

Beztroski poranek Ewy i Romeo w hotelu zostaje przerwany przez nagłą lawinę wiadomości od Elżbiety i Aldony. Tymczasem Mirek odwiedza załamaną Luizę, wyrażając gotowość do fizycznej konfrontacji z Aro w obronie siostry. Z kolei zszokowany kradzieżą pracowników oraz klientów Damian wdaje się w bójkę ze zwolnionym podwładnym, którą ostatecznie powstrzymuje interwencja Marcina. Natomiast Weronika po wizycie u Madzi udaje się na galę Złotego Pióra Dziennikarstwa, gdzie wspólnie z Modrzyckim staje się największą gwiazdą wieczoru.

29

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3382-3386 będzie można oglądać od 18 do 22 maja 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 3382 - poniedziałek, 18 maja

- poniedziałek, 18 maja Odcinek 3383 - wtorek, 19 maja

- wtorek, 19 maja Odcinek 3384 - środa, 20 maja

- środa, 20 maja Odcinek 3385 - czwartek, 21 maja

- czwartek, 21 maja Odcinek 3386 - piątek, 22 maja

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)