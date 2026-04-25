Barwy szczęścia, odcinek 3378: Koniec Oliwki i Tomka Kępskiego! Wyzna, że nadal kocha Grażynę 

"Barwy szczęścia" odcinek 3378 - wtorek, 12.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja między Oliwką a Kępskim od dłuższego czasu była napięta i pełna nieporozumień. Ich związek przechodził kolejne kryzysy, a różnice w podejściu do przyszłości tylko pogłębiały dystans. Oliwka jasno deklarowała, że nie jest gotowa na dziecko, podczas gdy Tomasz coraz mocniej naciskał na stabilizację i rodzinne plany, co wielokrotnie prowadziło do konfliktów.

Tomasz nigdy nie zapomniał o Grażynie

Jednocześnie w tle cały czas obecna była Grażyna, była partnerka Kępskiego i matka Wiktora (Grzegorz Kestranek). Choć ich związek zakończył się lata temu, Tomasz nigdy do końca nie odciął się emocjonalnie od przeszłości. Ostatnie wydarzenia, w tym relacja Grażyny z Patrykiem (Konrad Skolimowski), wyraźnie poruszyły Kępskiego i sprawiły, że zaczął na nowo analizować swoje uczucia. Z zazdrością obserwował ich bliskość. Nagle wyszło na jaw, że namiętność byłej ukochany z młodszym Jezierskim mocno mu przeszkadza.

Kępski wyzna Oliwce, że nadal zależy mu na Grażynie

W 3378 odcinku "Barw szczęścia" związek Kępskiego z Oliwką zawiśnie na włosku. Podczas szczerej rozmowy Tomasz przyzna Oliwce, że jego uczucia do Grażyny wciąż są żywe. To wyznanie całkowicie zmieni sytuację między nimi i sprawi, że Zbrowska nie będzie widziała już sensu dalszego trwania w związku.

Zrozpaczona kobieta zacznie pakować swoje rzeczy, co stanie się symbolicznym początkiem końca ich relacji. Wszystko wskazuje na to, że dawne uczucia Kępskiego i nierozwiązana przeszłość okażą się silniejsze niż jego obecny związek, a Oliwka nie będzie w stanie konkurować z emocjami, które od lat w nim tkwią. Odejdzie od mężczyzny i to prawdopodobnie koniec tej relacji.