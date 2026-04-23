Barwy szczęścia, odcinki 3372-3376: Wielkie zaręczyny, widmo bankructwa i wigilijne skandale u Pyrków!

W poprzednich odcinkach (3367-3371) życie bohaterów „Barw szczęścia” zostało wystawione na ciężką próbę. Łukasz, trawiony lękiem o Ksawerego, zaczął śledzić syna, co doprowadziło do ostrego konfliktu z Celiną. U Grzelaków Aldona podjęła wyzwanie zostania grzyboznawcą, by ratować rodzinny biznes, podczas gdy Rawiczowa nie ustawała w intrygach dotyczących mieszkania Natalii. Wstrząsające sceny rozegrały się w szpitalu, gdzie Daniel Sokalski wykazał się niezwykłą odwagą, ratując lekarkę przed napastnikiem, czym zyskał miano bohatera i uwagę mediów. Darek podjął życiową decyzję o wyjeździe na staż do Lizbony, co wymusiło zmiany w życiu Kajtka. Tymczasem u Jaworskich stan Krystyny pogorszył się na tyle, że mąż zaczął rozważać oddanie jej do ośrodka. Ewa stała się ofiarą skandalu po tym, jak Elżbieta odkryła w jej telefonie intymne zdjęcia wysłane do Romeo. Tydzień zamknął dramatyczny powrót Kasi z urlopu – zamiast spokoju zastała zdemolowany dom i agresywnego syna, nad którym nikt nie potrafił zapanować.

Barwy szczęścia. Chora Krysia rzuci się na Natalię! Uzna ją za kochankę Jaworskiego

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3372

Daniel rozpoczyna współpracę z redakcją "Szoku", a opieka Weroniki nad nowym pracownikiem budzi zazdrość Modrzyckiego. Tymczasem utrata przez Agatę kluczowych zdjęć dla ubezpieczyciela stawia pod znakiem zapytania odszkodowanie dla Huberta, na co nakładają się sugestie Lucyny dotyczące kolejnych remontów domu. W tym samym czasie narastający spór o zakup lokalu Feel Good sprawia, że Dominika jest gotowa całkowicie zerwać współpracę z Renatą. Z kolei Mariusz i Kasia wspierają Jankę po zawale jej ojca, co ostatecznie skłania dziewczynę do przeproszenia Sadowskiej za dawne kłamstwa. Natomiast Karpiuk staje na krawędzi bankructwa po otrzymaniu informacji, że koszty rekultywacji pogorzeliska wyniosą niemal pół miliona złotych.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3373

Dominika ponownie powierza opiekę nad lokalem Renacie, aby umożliwić Matiemu spotkanie z Sonią. Tymczasem Daniel po flircie ze szpitalną rejestratorką spotyka się z synem, usiłując narzucić mu własną wizję męskości. W tym samym czasie Hubert otrzymuje zaproszenie na balet w ramach podziękowania od ojca pacjentki - młodej tancerki, której wcześniej uratował życie na ulicy. Natomiast Ewa decyduje się zaprosić Romeo do swojego domu, chcąc uchronić go przed koniecznością spędzania zbliżających się świąt w towarzystwie Aleksa.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3374

Aldona i Borys z niepokojem przygotowują się na przyjazd Aleksa, obawiając się jego napiętych relacji z Romeo. Tymczasem gość z Włoch udaje się do jubilera po pierścionek zaręczynowy dla Ewy, gdzie niespodziewanie wpada na Ewelinę. Z kolei Kasia oferuje Mariuszowi pomoc w opłaceniu rekultywacji gruntów, jednak rolnik odrzuca tę propozycję i decyduje się na sprzedaż części swojej ziemi.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3375

Próba załagodzenia konfliktu między Aleksem a Romeo poprzez wspólne ubieranie choinki kończy się fiaskiem. Tymczasem Wiktor po przejrzeniu monitoringu odkrywa potajemne spotkania Romeo i Ewy w sklepie, co staje się powodem surowej reprymendy. W tym samym czasie decyzja Kępskiego o zaproszeniu matki na wigilię prowadzi do otwartego konfliktu z Oliwką. Z kolei w domu Pyrków świąteczny przyjazd Stasia zbiega się z kontrowersyjnymi naciskami ze strony Lucyny. Seniorka namawia Agatę i Ignacego do zakupu mieszkania od skonfliktowanej z Hubertem firmy Wilka.

Barwy szczęścia, streszczenie odcinka 3376

Aldona zamartwia się o pijanego syna, który ostatecznie wyznaje, że zerwała z nim nowa dziewczyna, Wendy. Borys ulega prośbom stałego klienta i przekazuje panu Bogumiłowi suszone grzyby bez wymaganego atestu. Romeo wręcza Ewie pierścionek zaręczynowy, nie mając świadomości, że Elżbieta potajemnie próbuje zniechęcić wnuczkę do tego związku. Lucyna znika na niemal cały dzień, zrzucając cały ciężar wigilijnych przygotowań na młodych Pyrków. Daniel celowo przekłada szpitalny dyżur, aby spędzić święta z rodziną, co spotyka się z wyraźnym niezadowoleniem Asi i Huberta.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3372–3376 będzie można oglądać od 4 do 8 maja 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 3372 - poniedziałek, 4 maja

- poniedziałek, 4 maja Odcinek 3373 - wtorek, 5 maja

- wtorek, 5 maja Odcinek 3374 - środa, 6 maja

- środa, 6 maja Odcinek 3375 - czwartek, 7 maja

- czwartek, 7 maja Odcinek 3376 - piątek, 8 maja

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)