Barwy szczęścia, odcinek 3370: Pikantne zdjęcia Ewy wpadły w ręce Elżbiety! Babcia jej tego nie daruje

W poprzednim odcinku (3369) Jaworski poważnie rozważał oddanie Krystyny do ośrodka po incydencie ze strażą pożarną. Ewa wybierała sukienkę na studniówkę, a Lucyna próbowała udobruchać domowników wspólną kolacją z Danielem, który stał się gwiazdą internetu po sytuacji, w której wykazał się dużą odwagą stając w obronie lekarki.
„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3370
Afera zdjęciowa i potajemne randki Ewy: Romeo, obawiając się reakcji Aleksa, namawia Ewę na ukradkowe spotkanie, jednak ich romantyczne plany zostają zniszczone przez Elżbietę - seniorka odkrywa w telefonie wnuczki intymne zdjęcia wysłane chłopakowi i urządza dziewczynie karczemną awanturę, nie szczędząc jej gorzkich wyrzutów.
Napięcia u Asi i zaskakująca propozycja Kornela: Poranne przeprosiny Lucyny nie przynoszą zgody, a Asia dodatkowo ściera się z Emilem, który marzy o zakupie broni na prezent dla ojca; w tym samym czasie Kornel dostrzega potencjał w Danielu i niespodziewanie proponuje mu prowadzenie własnego podcastu, co może otworzyć przed ochroniarzem nową ścieżkę kariery.
Problemy zdrowotne Jaworskiego i sukces Krystyny: Jaworski zmaga się z paraliżującym bólem kręgosłupa, który niemal wyłącza go z codziennych obowiązków, podczas gdy Krystyna wprawia wszystkich w osłupienie, chwaląc się wysokimi wygranymi pieniężnymi zdobytymi w grach online.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3370. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)