Barwy szczęścia, odcinek 3370: Pikantne zdjęcia Ewy wpadły w ręce Elżbiety! Babcia jej tego nie daruje

W poprzednim odcinku (3369) Jaworski poważnie rozważał oddanie Krystyny do ośrodka po incydencie ze strażą pożarną. Ewa wybierała sukienkę na studniówkę, a Lucyna próbowała udobruchać domowników wspólną kolacją z Danielem, który stał się gwiazdą internetu po sytuacji, w której wykazał się dużą odwagą stając w obronie lekarki.

Barwy szczęścia. Justin ukryje przed Olą, co się wydarzyło między nim a Reginą

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3370

Afera zdjęciowa i potajemne randki Ewy: Romeo, obawiając się reakcji Aleksa, namawia Ewę na ukradkowe spotkanie, jednak ich romantyczne plany zostają zniszczone przez Elżbietę - seniorka odkrywa w telefonie wnuczki intymne zdjęcia wysłane chłopakowi i urządza dziewczynie karczemną awanturę, nie szczędząc jej gorzkich wyrzutów.

Napięcia u Asi i zaskakująca propozycja Kornela: Poranne przeprosiny Lucyny nie przynoszą zgody, a Asia dodatkowo ściera się z Emilem, który marzy o zakupie broni na prezent dla ojca; w tym samym czasie Kornel dostrzega potencjał w Danielu i niespodziewanie proponuje mu prowadzenie własnego podcastu, co może otworzyć przed ochroniarzem nową ścieżkę kariery.

Problemy zdrowotne Jaworskiego i sukces Krystyny: Jaworski zmaga się z paraliżującym bólem kręgosłupa, który niemal wyłącza go z codziennych obowiązków, podczas gdy Krystyna wprawia wszystkich w osłupienie, chwaląc się wysokimi wygranymi pieniężnymi zdobytymi w grach online.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3370. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 30 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)