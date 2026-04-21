Barwy szczęścia, odcinek 3368: Dramatyczne chwile w szpitalu. Daniel rzuca się na napastnika i ratuje lekarkę

W poprzednim odcinku (3367) Łukasz śledził Ksawerego, co zaogniło jego relację z Celiną. Aldona przygotowywała się do egzaminu na grzyboznawcę, a Rawiczowa naciskała na Jaworskiego w sprawie sprzedaży lokalu. Romeo zaniepokoił się brakiem pierścionka u Ewy.

Barwy szczęścia. Powrót Reginy do życia Justina. To podstęp Karoliny

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3368

Atak w szpitalu i bohaterska postawa Daniela: W placówce medycznej dochodzi do dramatycznego ataku na Szczepkę, jednak dzięki błyskawicznej i odważnej interwencji Daniela lekarka unika niebezpieczeństwa. Wyczyn ochroniarza robi ogromne wrażenie na rejestratorce Julii i przyciąga uwagę Weroniki, która widząc w tym świetny temat, prosi Sokalskiego o wywiad.

Wielkie zmiany u Darka i problemy w Centrum Ruchu: Darek decyduje się na życiową rewolucję i planuje wyjazd na staż do Lizbony, co może oznaczać długą rozłąkę z bliskimi, podczas gdy Malwina i Herman borykają się z coraz trudniejszą sytuacją finansową spowodowaną dotkliwym brakiem klientów w ich nowo otwartym Centrum Ruchu.

Jaworski i wspólnota mieszkaniowa: Jaworski stara się uporządkować sprawy sąsiedzkie i usilnie namawia Wandę, by ta przejęła obowiązki przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej, licząc na jej zaangażowanie i skuteczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3368. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)