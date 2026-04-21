Barwy szczęścia, odcinek 3368: Dramatyczne chwile w szpitalu. Daniel rzuca się na napastnika i ratuje lekarkę

Joanna Dembek
2026-04-21 10:38

Już we wtorek 28 kwietnia fani „Barw szczęścia” będą świadkami odważnych scen. Bohaterski czyn Daniela (Marcin Bikowski) sprawi, że stanie się obiektem zainteresowania mediów. Podczas gdy w szpitalu trwa walka o bezpieczeństwo personelu, Darek (Andrzej Niemyt) podejmuje decyzję, która na zawsze zmieni jego życie. Zachęcamy do śledzenia streszczeń i oglądania serialu.

W poprzednim odcinku (3367) Łukasz śledził Ksawerego, co zaogniło jego relację z Celiną. Aldona przygotowywała się do egzaminu na grzyboznawcę, a Rawiczowa naciskała na Jaworskiego w sprawie sprzedaży lokalu. Romeo zaniepokoił się brakiem pierścionka u Ewy.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3368

Atak w szpitalu i bohaterska postawa Daniela: W placówce medycznej dochodzi do dramatycznego ataku na Szczepkę, jednak dzięki błyskawicznej i odważnej interwencji Daniela lekarka unika niebezpieczeństwa. Wyczyn ochroniarza robi ogromne wrażenie na rejestratorce Julii i przyciąga uwagę Weroniki, która widząc w tym świetny temat, prosi Sokalskiego o wywiad.

Wielkie zmiany u Darka i problemy w Centrum Ruchu: Darek decyduje się na życiową rewolucję i planuje wyjazd na staż do Lizbony, co może oznaczać długą rozłąkę z bliskimi, podczas gdy Malwina i Herman borykają się z coraz trudniejszą sytuacją finansową spowodowaną dotkliwym brakiem klientów w ich nowo otwartym Centrum Ruchu.

Jaworski i wspólnota mieszkaniowa: Jaworski stara się uporządkować sprawy sąsiedzkie i usilnie namawia Wandę, by ta przejęła obowiązki przewodniczącej wspólnoty mieszkaniowej, licząc na jej zaangażowanie i skuteczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3368. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
