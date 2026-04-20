Barwy szczęścia, odcinek 3367: Romeo drży o przyszłość z Ewą. Zniknięcie pierścionka to fatalny znak?

Joanna Dembek
2026-04-20 23:47

W poniedziałek 27 kwietnia w „Barwach szczęścia” zobaczymy zdesperowanego Łukasza, który wbrew radom Celiny, posunie się do ostateczności, by kontrolować Ksawerego. Przekonamy się również, że wychowanie nastolatka to prawdziwa szkoła przetrwania. Tymczasem u Grzelaków pojawią się zupełnie nowe pomysły na biznes, które mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Zapraszamy do lektury naszych streszczeń i oglądania serialu.

Barwy szczęścia, odcinek 3357: Romeo oświadczy się Ewie! Zaręczyny nastolatków finale romantycznego weekendu - ZDJĘCIA
W poprzednim odcinku (3366) konflikt Łukasza z Ksawerym doprowadził do bójki Sadowskiego z dilerem e-papierosów. Weronika otrzymała nominację do prestiżowej nagrody, co spotkało się z chłodną reakcją Kornela. Dominika podjęła ryzyko i wyjechała z Mateuszem na turniej, zostawiając Feel Good w rękach nieobliczalnej Renaty.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3367

Problemy wychowawcze Łukasza i konflikt z Celiną: Narastające trudności w relacji z Ksawerym sprawiają, że zdesperowany Łukasz decyduje się na radykalny krok i zaczyna śledzić syna, co natychmiast wywołuje ostrą sprzeczkę z Celiną; kobieta stara się uświadomić partnerowi, że bunt nastolatka to naturalny etap dorastania, jednak Sadowski nie potrafi zapanować nad lękiem o przyszłość dziecka.

Nowe pomysły Grzelaków i naciski Rawiczowej: Aldona i Borys planują rewolucję w asortymencie swojego sklepu i chcą wprowadzić do sprzedaży grzyby, co zmusza Grzelakową do podjęcia wyzwania i przystąpienia do egzaminu na grzyboznawcę. W tym samym czasie Rawiczowa nie odpuszcza Jaworskiemu, usilnie namawiając go, by w końcu sfinalizował sprzedaż mieszkania Natalii.

Niepewność w związku Ewy: Brak pierścionka zaręczynowego na palcu dziewczyny staje się powodem wyraźnego niepokoju Romeo, który zaczyna analizować ich relację i obawiać się o trwałość ich uczucia w obliczu nadchodzących zmian.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3367. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
