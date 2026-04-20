Barwy szczęścia, odcinek 3367: Romeo drży o przyszłość z Ewą. Zniknięcie pierścionka to fatalny znak?

W poprzednim odcinku (3366) konflikt Łukasza z Ksawerym doprowadził do bójki Sadowskiego z dilerem e-papierosów. Weronika otrzymała nominację do prestiżowej nagrody, co spotkało się z chłodną reakcją Kornela. Dominika podjęła ryzyko i wyjechała z Mateuszem na turniej, zostawiając Feel Good w rękach nieobliczalnej Renaty.

Barwy szczęścia. Powrót Reginy do życia Justina. To podstęp Karoliny

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3367

Problemy wychowawcze Łukasza i konflikt z Celiną: Narastające trudności w relacji z Ksawerym sprawiają, że zdesperowany Łukasz decyduje się na radykalny krok i zaczyna śledzić syna, co natychmiast wywołuje ostrą sprzeczkę z Celiną; kobieta stara się uświadomić partnerowi, że bunt nastolatka to naturalny etap dorastania, jednak Sadowski nie potrafi zapanować nad lękiem o przyszłość dziecka.

Nowe pomysły Grzelaków i naciski Rawiczowej: Aldona i Borys planują rewolucję w asortymencie swojego sklepu i chcą wprowadzić do sprzedaży grzyby, co zmusza Grzelakową do podjęcia wyzwania i przystąpienia do egzaminu na grzyboznawcę. W tym samym czasie Rawiczowa nie odpuszcza Jaworskiemu, usilnie namawiając go, by w końcu sfinalizował sprzedaż mieszkania Natalii.

Niepewność w związku Ewy: Brak pierścionka zaręczynowego na palcu dziewczyny staje się powodem wyraźnego niepokoju Romeo, który zaczyna analizować ich relację i obawiać się o trwałość ich uczucia w obliczu nadchodzących zmian.

6

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3367. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 27 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)