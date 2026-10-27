Barwy szczęścia, odcinek 3437: To starcie Huberta z Wilkiem doprowadzi do tragedii! Lucyna przepisze na syna swoją część domu Pyrków? - ZDJĘCIA

Bezwzględny sposób Wilka jak zniszczyć Huberta i jego rodzinę w 3437 odcinku "Barw szczęścia"

Wilk nie odpuści Pyrkom w 3437 odcinku "Barw szczęścia"! Tuż po tym, jak Hubert i Asia (Anna Gzyra) pozbędą się z domu niechcianego lokatora, narkomana Adama (Kamil Studnicki), którego wyślą na leczenie odwykowe, bezwzględny deweloper wymyśli kolejny sposób, jak zatruć im życie. Wykorzysta do tego swoją matkę Lucynę, która zgodnie z prawem wciąż jest współwłaścicielką domu przy Zacisznej.

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Intryga Wilka przeciwko Pyrkom w 3437 odcinku "Barw szczęścia" doprowadzi do tego, że zleci dostarczenie do ich domu transportu starych mebli, by zrobić tam magazyn rzeczy Lucyny! Na widok tragarzy, którzy zaczną wyładowywać z samochodu starty rupiecie Zwierzchowskiej w Hubercie aż się zagotuje. Jak podaje portal światseriali.interia.pl z trudem powstrzyma mężczyzn, którzy nie pytając nikogo o pozwolenie, zaczną wystawiać z samochodu starocie.

Tak przebiegnie starcie Huberta z Wilkiem w 3437 odcinku "Barw szczęścia"

Dość szybko okaże się, że za opłaconym zleceniem transportu w 3437 odcinku "Barw szczęścia" będzie stał Wilk, a nie Lucyna! Chociaż to Zwierzchowska będzie właścicielką starych mebli. Nic dziwnego, że wściekły Hubert od razu ruszy do biura Wilka. Kolejne konfrontacja z deweloperem będzie miała burzliwy przebieg.

- Jakim prawem zagraca pan nasz dom? To co pan robi, jest nielegalne! - rzuci Hubert, a na twarzy Wilka pojawi się perfidny uśmiech.

- Moja matka jest współwłaścicielką nieruchomości. I na ten moment postanowiła ją przeznaczyć na magazyn starych mebli. Ja tylko wstawiam meble do domu mojej matki. I to za jej zgodą - wyjaśni cynicznie deweloper.

- Pana matka nie jest jego jedyną ani nawet główną właścicielką!

- Ale jest współwłaścicielką. I to wystarczy, więc nieważne, ile będzie pan tutaj nerwowo podskakiwał, nic to nie da. Żegnam - stwierdzi Wilk i postraszy Huberta ochroniarzami.

Lucyna postraszy Huberta policję i w 3437 odcinku "Barw szczęścia" nagle źle się poczuje!

Ale na tym nie koniec, bo w 3437 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pojedzie do domu Lucyny, która na jego widok zagrozi, że wezwie policję, jeśli natychmiast nie zostawi jej w spokoju.

- Co my pani zrobiliśmy? Za co się pani mści? A może kłuje panią w oczy, że jesteśmy szczęśliwą rodziną? Błagam, niech nam pani da spokój - Pyrka już nie będzie wiedział, jak trafić do matki Wilka.

Przed domem Lucyny pojawi się także auto Wilka, który zarzuci Hubertowi, że nachodzi jego matkę. Niemal od razu wsadzi seniorkę do samochodu, by zabrać ją na umówione spotkanie z notariuszem. W tym momencie Lucyna źle się poczuje...

- Przepisanie może poczekać. Naprawdę źle się czuję - uprzedzi syna, lecz Wilk nie będzie chciał jej słuchać.

Wilk w 3437 odcinku "Barw szczęścia" zabierze Lucynę do notariusza, by przepisała na niego swoją część domu Huberta

W 3437 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zapyta wprost, czy Lucyna ma zamiar przepisać swoje udziały w jego domu na Macieja, a Wilk triumfalnie ogłosi, że jeszcze tego dnia, to on będzie współwłaścicielem domu.

- Od tej pory wszystkie sprawy związane z naszą wspólną nieruchomością będzie pan załatwiał ze mną!

Wilk razem z Lucyną odjadą autem, lecz Hubert będzie ich śledził. I właśnie wtedy dojdzie do tragedii, bo Lucyna dostanie zawału i to właśnie Pyrka pośpieszy jej na ratunek.

Kiedy 3437 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3437 "Barw szczęścia" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Wyrachowana Lucyna odda dom Pyrków Wilkowi? Tyle zażąda od Huberta i Asi za udziały