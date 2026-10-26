Barwy szczęścia, odcinek 3438: Lucyna odsprzeda udziały w domu Pyrków! Odwdzięczy się Hubertowi za uratowanie życia - ZDJĘCIA

Hubert uratuje Lucynę, która dostanie zawału

Cały zwrot akcji w relacji Lucyny z Pyrkami w "Barwach szczęścia" zacznie się od kolejnego spięcia Huberta z Wilkiem. Pyrka nie będzie mógł spokojnie patrzeć na to, jak deweloper komplikuje życie jego rodzinie, dlatego zwróci się do Lucyny, licząc, że powstrzyma ona własnego syna. Rozmowa nie potoczy się jednak po jego myśli. Kobieta nagle źle się poczuje, a sytuacja okaże się znacznie poważniejsza, niż można było przypuszczać. Lucyna dozna zawału serca. Hubert, który ma doświadczenie ratownika, szybko zareaguje i udzieli jej pomocy. Dzięki temu kobieta trafi pod opiekę lekarzy, a jej życie zostanie uratowane.

Lucyna stanie po stronie Huberta w 3438 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Hubert odwiedzi Lucynę w szpitalu, będzie musiał zmierzyć się z niepewnością, co będzie dalej. Pyrka obawia się, że Maciej oskarży go o doprowadzenie matki do zawału i spróbuje pociągnąć go do odpowiedzialności. W końcu do pogorszenia stanu kobiety doszło po ich rozmowie, a Wilk może wykorzystać ten fakt przeciwko niemu. Tym razem jednak Lucyna nie zamierza obwiniać Huberta. Wręcz przeciwnie! Kobieta doceni, że Pyrka nie odwrócił się od niej w chwili zagrożenia i zrobił wszystko, by ją uratować. Uzna go za ratownika, któremu zawdzięcza życie. Jej wdzięczność nie skończy się na samych słowach. Lucyna podejmie decyzję, która może mocno skomplikować plany jej syna. Postanowi odsprzedać Asi Hubertowi i jego bliskim swoje udziały w domu na Zacisznej, i to na korzystnych dla nich warunkach!

Wilk wpadnie w szał przez decyzję matki

Zdradzamy, że konsekwencje nie każą na siebie długo czekać. Już w 3439 odcinku "Barw szczęścia" Hubert ponownie odwiedzi Lucynę w szpitalu i opowie jej o Adamie (Kamil Studnicki). Na miejscu pojawi się także Wilk, który będzie wściekły z powodu oddania udziałów w domu Pyrkom. Spotkanie szybko przerodzi się w ostrą kłótnię między deweloperem a Hubertem...

Kiedy 3438 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3438 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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