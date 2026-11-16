Barwy szczęścia, odcinek 3458: Przełom w relacji Celiny i Kasi. Padnie nawet śmiałe zaproszenie

Kasia i Celina zakopią topór wojenny?

Jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić, że Kasia i Celina będą potrafiły swobodnie spędzać ze sobą czas. Już w 3442 odcinku "Barw szczęścia" między kobietami dojdzie do ostrego spięcia. Gdy Brońska stanie w obronie buntującego się Ksawerego i przypomni, że chłopak jest w trudnym wieku, a dodatkowo zmaga się z ADHD, Sadowska zareaguje nerwowo. Celina poczuje się nieproszona i wycofała się z rozmowy. Łukasz nie ukryje niezadowolenia z zachowania byłej żony, a później Kasia sama zrozumie, że przesadziła. Zadzwoni do Celiny i przeprosi ją za swoją reakcję...

Kasia zaprosi Celinę na wieś w 3458 odcinku "Barw szczęścia"

Przełomem w ich znajomości okaże się zaproszenie na wieś. Kasia zaproponuje Celinie wspólny wypad i spędzenie czasu, co będzie wyraźnym sygnałem, że zaczyna traktować ją nie jak rywalkę czy intruza. Dla Brońskiej będzie to z pewnością miła odmiana po wcześniejszym chłodnym przyjęciu w mieszkaniu Sadowskiej. Warto pamiętać, że Celina znalazła się w dość trudnej sytuacji, bo związek z Łukaszem oznacza dla niej również obecność jego byłej żony i syna, a to nie zawsze jest łatwe.

Ksawery nadal będzie sprawiał rodzicom problemy

Nie oznacza to jednak, że w rodzinie Sadowskich wszystkie problemy znikną. W 3458 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Łukasz będą musieli stanowczo temperować buntownicze zachowanie Ksawerego po jego powrocie ze szpitala. Chłopak ma za sobą poważne przeżycia. Oboje nie przestaną martwić się, że syn spędza czas w mieście z ryzykownym towarzystwem, a wkrótce dojdzie nawet do wypadku, po którym chłopak trafi na oddział leczenia oparzeń. Początkowo spróbuje okłamać rodziców, ale prawda szybko wyjdzie na jaw.

Kiedy 3458 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3442 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 9 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.