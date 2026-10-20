Barwy szczęścia, odcinek 3431: Skruszona Renata wróci do "Feel Good"! Przez nią Dominika zwolni Luizę? - ZDJĘCIA

Dominika da uzależnionej od leków Renacie kolejną szansę w 3431 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3431 odcinku "Barw szczęścia" Renata po kolejnym pobycie w ośrodku wróci do "Feel Good" i poprosi Dominikę, aby znów przyjęła ją do pracy. Mimo tego, iż wcale nie zakończy terapii, bo ponownie opuści odwyk wcześniej. Jednak obieca, że nie zaprzestanie leczenia. Oczywiście, jak podaje swiatseriali.interia.pl dobroduszna Bloch-Kowalska kolejny raz postanowi dać jej szansę i zgodzi się, aby przyjaciółka wróciła do pracy, czym poważnie zmartwi Luizę.

- Boję się, że tu nie ma miejsca dla trzech osób - wyzna jej nowa pracownica.

Tym bardziej, że w tej sytuacji w 3431 odcinku "Barw szczęścia" dla Dominiki to faktycznie będzie spore wyzwanie. Zwłaszcza, że przecież będzie właścicielką lokalu, więc to na niej będą spoczywać wszystkie wypłaty, a mało w ten biznes wcale nie włoży.

- Cóż... dodatkowa wypłata, łatwo nie będzie - uzna Dominika.

Bloch-Kowalska nie zrezygnuje z Luizy w 3431 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3431 odcinku "Barw szczęścia" obieca Luizie, że zrobi wszystko, aby i ją zatrzymać w swoim lokalu. Szczególnie, że Renaty wciąż nie będzie mogła być pewna. W zupełnym przeciwieństwie do niej.

- Ale spróbuję tak to poskładać, żeby się dało udźwignąć - zapowie jej szefowa.

- Wyglądała na zdecydowaną, chyba serio planuje powrót - zauważy Luiza.

- Tylko na jak długo? - zacznie zastanawiać się Dominika.

Ale już wtedy w 3431 odcinku "Barw szczęścia" do lokalu wkroczy Renata, która powie Dominice, że chce uczestniczyć w zyskach ich firmy na takich zasadach, jak wcześniej. Jednak Bloch-Kowalska szybko uświadomi ją w tym, jak teraz będzie wyglądać nowa rzeczywistość.

- Sytuacja się zmieniła... - zacznie Bloch-Kowalska, ale pewna swego Nowak od razu wejdzie jej w słowo - Ale wciąż jestem współwłaścicielką firmy, nawet jeśli budynek należy tylko do ciebie?

- Jesteś. Ale musisz się przygotować na cyfry, które nie zachwycają. Po odliczeniu pensji Luizy i stałych opłat zostałoby nam dwóm jako wspólniczkom po jakieś trzy tysiące na głowę - oświadczy jej Dominika, czym aż ją zbulwersuje - W sklepie na kasie albo w innej knajpie zarobię więcej...

Dominika już nie da się nabrać Renacie w 3431 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej sytuacji w 3431 odcinku "Barw szczęścia" Dominika przypomni Renacie, że zawsze może odejść odejść z ich spółki, ale musi liczyć się z tym, że wtedy dostanie za to 50 tysięcy. Oczywiście, Nowak nie będzie zadowolona z takiej kwoty. Szczególnie, że tak naprawdę nie będzie chciała zostawiać ich biznesu. Dlatego znów zmieni swoją taktykę.

- Ile? - oburzy się Renata, ale po namyśle doda - Nie chcę stąd odchodzić...

Szczególnie, że w 3431 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska wcale nie będzie chciała jej wyrzucać. Jednak postawi jej jeden warunek, który Nowak obieca jej spełnić. Ale Dominika pozostanie ostrożna.

- Ale... potrzebuję wspólniczki. Działającej, aktywnej - zapowie jej Dominika.

- Wiem. Ja naprawdę chcę stanąć na nogi i odbudować moje życie - przyzna Renata, po czym doda, że gdyby jakimś cudem udałoby się jej znaleźć pieniądze, to chciałaby wykupić pół lokalu, żeby wszystko było między nimi jak dawniej.

- Najpierw musiałabyś zadbać o swoje zdrowie, a nie rezygnować z terapii... Strasznie bym chciała powiedzieć, że zapominamy, odkreślamy grubą kreską, wracamy do tego, co było. Ale nie mogę - oświadczy jej Bloch-Kowalska.

Kiedy 3431 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3431 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 30 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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