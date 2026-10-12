Barwy szczęścia, odcinek 3428: Dziecko połączy Marcina z Darią! Już jej nie wypuści - ZDJĘCIA

Marcin i Daria odnajdą zaniedbane dziecko w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Marcin i Daria w trakcie swojej kolejnej interwencji trafią do skrajnie zaniedbanego mieszkania. Oprócz śpiących rodziców policjanci zobaczą tam także pozostawione na pastwę losu niemowlę.

Oczywiście, w 3428 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl od razu wezwą do chłopca lekarza, aby sprawdzić, w jakim jest stanie. Ale ku zdziwieniu Kodura, nie będzie tak źle, bo chłopiec nie będzie wymagał hospitalizacji. Mimo wygłodzenia, wychłodzenia i skrajnego zaniedbania, jego stan nie będzie zły.

- Uważa pan, że niemowlę jest bezpieczne tutaj? Z tymi menelami? - zapyta go otwarcie Marcin.

- Jako człowiek... nie uważam. Jako lekarz - zbadałem dziecko i nie widzę potrzeby dalszej diagnostyki - uzna medyk, po czym poleci policjantowi kontakt z ośrodkiem pomocy.

Kodur zabierze Oskarka wbrew procedurom w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Kodur od razu sięgnie po telefon, ale nie będzie miał dobrych wieści. Wszystko przez to, że ośrodki okażą się albo przepełnione, albo nieczynne. Ale mimo tego, policjanci nie zechcą zostawić dziecka bez pomocy, której maluch tak naprawdę będzie wymagał.

- Wygląda na to, że zostaniemy z tym maluchem na lodzie. Przynajmniej dzisiaj - stwierdzi Kodur.

- Musimy małemu kupić pieluchy i jakieś mleko - stwierdzi Daria.

Do tego stopnia, że w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Marcin zdecyduje się zabrać chłopca do siebie, czym mocno zszokuje Darię. Tym bardziej, że będzie to wbrew przepisom. Ale Kodur uzna, że nie mają innego wyjścia.

- Ale to poza procedurami. Nie możemy... - zauważy policjantka.

- Nie możemy, ale to zrobimy. Nie będziemy nocować w tej ruderze - zadecyduje Marcin.

Marcin zatrzyma przy sobie Darię w 3428 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3428 odcinku "Barw szczęścia" Kodur nie będzie chciał zostawać z Oskarkiem sam, dlatego poprosi Darię, aby mu pomogła. Szczególnie, że nie będzie miał doświadczenia przy dzieciach, bo przecież Renata poroniła. Ale mimo tego wciąż ogromnie będzie chciał być ojcem i teraz nadarzy mu się ku temu okazja.

W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Daria zgodzi się pomóc Marcinowi, ale sama będzie musiała się do tego jeszcze przygotować. Jednak Kodur nie będzie chciał marnować czasu, dlatego od razu i ją zabierze do mieszkania Renaty, gdzie wręczy jej rzeczy swojej nieobecnej ukochanej, która akurat jeszcze będzie przebywać w ośrodku leczenia uzależnień.

- Skoczę do domu się przebrać. Szybko wrócę - zapewni go Daria.

- Może być? Nową szczoteczkę też mam. I nigdzie cię stąd nie wypuszczę - zapowie jej Kodur, wręczając jej jeden z dresów Renaty.

Kiedy 3428 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3428 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 27 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

10